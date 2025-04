Recharge des voitures électriques en zone isolée : premier test réussi pour ce générateur à éthanol

Illustration : WattAnyWhere, modifiée par RE.

Avec ses gros générateurs carburant à l’éthanol, la start-up franco-suisse WattAnyWhere entend électrifier les usages dans les zones dépourvues de connexion au réseau. Une solution particulièrement utile pour les bornes de recharge pour voitures électriques, les chantiers et les évènements. Un premier test vient d’être réalisé avec succès.

Les groupes électrogènes à essence et diesel sont encore légion sur les chantiers, les festivals et toute autre activité ayant lieu sur un site où l’on ne peut pas se brancher sur le réseau national. S’il est possible, dans certains cas, d’utiliser des batteries mobiles plutôt que ces générateurs fonctionnant aux énergies fossiles, de nombreux usages nécessitent une très forte puissance sur une longue durée, rendant cette solution inadaptée. Des sociétés proposent ainsi une alternative : le générateur à carburant d’origine renouvelable, censé avoir un impact environnemental moins élevé que les hydrocarbures fossiles.

La start-up franco-suisse WattAnyWhere a choisi l’éthanol, qu’elle promet issu de déchets, pour faire fonctionner ses groupes électrogènes. Elle vient d’ailleurs de franchir un cap, le 9 avril, à Sion (Suisse), ou elle dit avoir réalisé avec succès une première démonstration en conditions réelles de sa technologie, sans connexion au réseau. Concrètement, son prototype de générateur a fourni 10 kW en toute autonomie à une borne de recharge pour voiture électrique. À terme, l’idée est de développer des générateurs nettement plus puissants, allant jusqu’à 300 kW et capables de délivrer 100 MWh grâce à leur réservoir d’éthanol. Suffisant, selon nos calculs, pour recharger entièrement 2 000 citadines électriques comme la Peugeot e-208 ou la Renault Zoé, dans des zones sans connexion au réseau public. Reste à connaître le coût du kilowattheure qui sera proposé aux clients.