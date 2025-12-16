électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilSolaireUne batterie géante de 200 MWh pour la Nouvelle-Calédonie

Une batterie géante de 200 MWh pour la Nouvelle-Calédonie

Solaire
Photo de l'auteur
Par Hugo LARAPublié le 16 décembre 2025
Image de synthèse de la future batterie de Boulouparis (Nouvelle-Calédonie) / Image : Akuo.

Le producteur français d’énergie renouvelable Akuo vient d’annoncer le lancement d’un projet d’envergure en Nouvelle-Calédonie : la construction de l’une des plus importantes centrales de stockage d’électricité de France.

Implantée à Boulouparis (province Sud), cette batterie de plus de 200 MWh, dont le chantier vient de démarrer, devrait être mise en service au troisième trimestre 2027. Une fois opérationnelle, elle sera capable de délivrer 50 MW pendant trois heures chaque jour, sur une durée contractuelle de douze ans. Sa capacité de stockage en fera la plus puissante batterie de France, ex aequo avec la batterie de Cheviré (Harmony Energy), mise en service en aout 2025.

À lire aussiCette étrange taxe solaire pourrait-elle débarquer en France métropolitaine ?

Stabiliser un réseau électrique insulaire non interconnecté

L’objectif principal de ce site de stockage sera de stabiliser le réseau électrique calédonien tout en facilitant l’intégration des énergies renouvelables. Concrètement, elle stockera l’électricité solaire produite en journée pour la réinjecter durant le pic de consommation du soir. Avec ses 150 MWh de capacité utile (sur le 200 MWh nominaux), elle pourra couvrir l’équivalent de la consommation de Nouméa pendant environ trois heures.

Dotée d’une technologie « grid forming », l’installation aura la capacité de créer et de stabiliser la tension et la fréquence du réseau, un atout majeur pour absorber une part croissante d’énergies renouvelables dans le mix électrique local.

À lire aussiLa plus grande batterie de France se trouvera à l’autre bout du monde

Des revenus pour les tribus locales

Akuo n’en est pas à son premier projet sur l’île : le groupe exploite déjà trois fermes solaires en Nouvelle-Calédonie, dont la centrale photovoltaïque de Kwita Wije à Boulouparis (6 MWc), couplée à une station de stockage de 3 MW/3 MWh.

Le financement du projet repose sur un partenariat public-privé associant plusieurs établissements bancaires et l’Agence française de développement. Ce projet présente une particularité étonnante : trois tribus coutumières locales, représentées par les groupements Wiwa et Wije, sont également actionnaires, leur permettant de bénéficier des retombées économiques de l’exploitation, promet Akuo.

Cette infrastructure s’inscrit dans la stratégie ambitieuse du gouvernement néocalédonien, qui vise une réduction de 75 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2035.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hugo LARAPar Hugo LARARédacteur en chefSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet solaire

EntreprisesActualitéTestsReportages

Cette entreprise veut construire des réacteurs nucléaires à 1600 mètres sous terre

Nucléaire16 décembre 2025 

Annonce partenaire

Même pas terminée, cette usine de panneaux solaires sur trackers va fermer en Bretagne

Solaire16 décembre 2025 

1669 MW : l'EPR de Flamanville devient le plus puissant générateur électrique de France

Nucléaire15 décembre 2025 

Annonce partenaire

Éolien et solaire bientôt obligés de limiter les heures à prix négatifs

Éolien15 décembre 2025 

Annonce partenaire

Financement du nouveau nucléaire : la France a envoyé son plan à l'Europe et croise les doigts

Nucléaire14 décembre 2025 

Annonce partenaire

Stockage d'électricité : ce petit opérateur veut construire ses propres STEP

Hydraulique14 décembre 2025 

Électricité nucléaire : comment fonctionne le VNU, remplaçant de l'ARENH ?

Nucléaire13 décembre 2025 

Des gigawatts à gogo : la France a (encore) battu son record d’exportation d’électricité

Nucléaire13 décembre 2025 

Hyper électrification, révolution agricole : la Stratégie nationale bas-carbone enfin publiée

Actualité12 décembre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 