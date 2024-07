Le carport solaire en aluminium bas-carbone / Image : KparK.

Les solutions de production d’électricité à domicile se multiplient à mesure que les panneaux photovoltaïques deviennent de plus en plus abordables. Nouveau symbole de cette démocratisation, une société française vient de présenter un carport dont on peine à croire qu’il est équipé de panneaux solaires.

Au premier abord, le carport qu’a exposé la société KparK énergies à la foire de Paris, en avril dernier, a tout d’un modèle normal. On y voit une élégante structure en aluminium gris anthracite, recouverte d’un toit blanc. Mais en réalité, ce carport cache une particularité qui lui a valu le grand prix de l’innovation dans la catégorie maison. Son toit est, en effet, recouvert de plusieurs panneaux solaires permettant de recharger une voiture électrique pendant qu’elle est stationnée. En fonction de la taille choisie, on retrouve 8 ou 12 panneaux photovoltaïques bifaciaux et biverre d’une puissance de 425 Wc chacun. Au total, le grand modèle possède donc 5 kWc. Le caractère bifacial des panneaux permet d’assurer une production similaire à des panneaux mono-faciaux qui seraient inclinés à 15°, et est amplifié par l’albédo de la toiture blanche. Ce choix technologique permet ainsi de laisser intact le design du carport. Si l’autoconsommation de l’énergie produite est privilégiée, KparK propose deux manières de gérer le surplus de production. La première solution consiste à revendre ce surplus à EDF, mais il est également possible d’avoir recours à un service de batterie virtuelle.

De l’aluminium bas-carbone en provenance de Norvège

Pour aller au bout de sa démarche, KparK Énergies a souhaité réaliser la structure de ses carports en aluminium bas-carbone. L’entreprise a donc opté pour l’Hydro Reduxa, un aluminium principalement transformé dans des fonderies situées en Norvège. Celles-ci étant principalement alimentées par l’hydroélectricité, elles permettent de produire de l’aluminium dont l’impact carbone est de seulement 4 kg CO2e / kg d’aluminium. Ce chiffre est particulièrement impressionnant quand on le compare à la moyenne européenne de la production d’aluminium qui s’élève, selon la base Empreinte de l’ADEME, à 7,8 kg CO2e / kg d’aluminium.

Côté tarif, le fabricant annonce une fourchette de prix de l’ordre de 800 à 1000 euros par mètre carré, soit un coût assez proche d’une pergola bioclimatique. Cela permet ainsi d’obtenir un carport une place de 19 mètres carrés pour moins de 20 000 euros, et un carport 2 places de 32 mètres carrés pour moins de 30 000 euros.