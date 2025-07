Notre sélection des meilleurs pommeaux de douches avec compteur d'eau

Illustration : Edouard Rousseau, Ilya, modifiée par RE.

Dans la catégorie « faire baisser sa facture », le thème de l’eau revient fréquemment avec la douche dans le viseur. Heureusement, il existe des solutions. Voici trois pommeaux de douche high-tech qui devraient vous aider à consommer moins d’eau.

Si le sujet revient moins dans l’actualité que l’énergie, la gestion de l’eau constitue l’un des enjeux majeurs de notre siècle. Pour cette raison, tout comme pour la question de l’énergie et du chauffage, il convient d’optimiser son utilisation pour préserver au maximum cette ressource… et faire baisser sa facture !

Parmi les points d’amélioration de la consommation d’eau à la maison, la gestion des bains et des douches est un élément incontournable. Évidemment, le bain, avec ses 150 à 200 litres d’eau, est à éviter au maximum. Mais l’enjeu de la douche est également important. Sans dispositif de réduction de débit, une douche de 5 minutes représente environ 60 litres d’eau, du fait d’un débit moyen proche des 12 litres par minute.

Dans ce contexte, l’utilisation de système de réduction d’eau, mais également de visualisation de la quantité d’eau consommée peut être d’une grande aide pour réduire sa consommation, et éduquer les jeunes générations sur la quantité d’eau utilisée au quotidien. Nous avons sélectionné les 3 pommeaux de douche connectés les plus adaptés à cet effet.

Hydrao Aloé : meilleur pommeau de douche connecté du marché

Commençons tout de suite par la Rolls des pommeaux de douche connectés. Oui, ça existe ! Le pommeau Aloé de la marque Hydrao se distingue d’abord par son installation très rapide, mais également par sa facilité d’utilisation. Il est composé de nombreuses LED qui le colorent en fonction de la quantité d’eau consommée pendant la douche. De 0 à 10 litres, le pommeau est vert. Il passe ensuite au bleu entre 10 et 20 litres avant de passer au violet jusqu’à 30 litres et finit en rouge au-delà.

Cet indicateur, très pratique pour toute la famille, est associé à un système de limiteur de débit. Il est ainsi possible de réduire son débit à 9 L/min, voiree même 6,6 L/min ! En comparaison à un débit classique de 12 ou 15 L/min, la différence est très importante. Enfin, le pommeau de douche est doté d’un petit module Bluetooth qui permet de le connecter au smartphone, et ainsi de suivre sa consommation en temps réel. Enfin, le pommeau peut fonctionner avec une pression de 4,5 L/min.

L'application est dispensable, car le système de couleur est simple à comprendre. Le prix du Hydrao Aloé est tout de même un peu élevé.

Edouard Rousseau Ekogest Tempo : pratique et bon marché

Beaucoup moins cher que l’Aloé de chez Hydrao, le pommeau de douche économique du fabricant Edouard Rousseau propose un fonctionnement similaire avec 3 jets différents (pluie, massage ou pluie + massage), et un code couleur permettant de savoir quelle quantité d’eau on a consommé jusque-là.

Si celui-ci n’est pas réellement connecté, son écran central permet de suivre facilement la température de l’eau, le nombre de litres d’eau consommés et le temps passé sous la douche. Pratique ! On apprécie également les picots anti-calcaires qui allongeront la durée de vie du pommeau. Sur les aspects négatifs, la consommation reste relativement élevée par rapport au Hydrao Aloé, avec 9 L/min.

Le design du pommeau est particulièrement réussi, l'écran est bien intégré Le code couleur est facile à comprendre pour toute la famille.

Ilo de chez Ilya : le capteur de douche Made in France

Pour finir ce top 3, ce n’est pas tout à fait un pommeau de douche que nous avons choisi de mettre à l’honneur, mais plutôt un capteur conçu et fabriqué en France. Cocorico ! La petite startup occitane Ilya, qui a de la suite dans les idées, a mis au point un compteur ultra-lisible et facile à installer pour suivre en direct sa consommation d’eau pendant la douche. On apprécie sa simplicité, et son design particulièrement discret. Il est ainsi facile à lire et à utiliser pour les grands, mais aussi pour les petits.

Néanmoins, celui-ci n’est pas parfait. D’abord, le compteur s’éteignant automatiquement au bout de 1 min 30 à chaque fois que l’eau est coupée. Ainsi, il faut, au choix, se savonner très rapidement, ou sortir la calculatrice pour connaître sa consommation d’eau totale. Surtout, le capteur nécessite un débit minimal de 8 L/min pour pouvoir fonctionner. Il ne sera donc pas possible de l’associer avec n’importe quel pommeau de douche économique tel que le Hydra Aloé. Le produit est (très) cher avec un tarif de 99 €, mais c’est le prix à payer pour encourager une jeune pousse française qui mise beaucoup sur le Made in France. Toujours dans la même démarche, l’entreprise commercialise d’ailleurs une douche cyclique, qui peut recycler l’eau pour en limiter la consommation.

Le capteur est discret et parfaitement lisible. Pour tout achat d'un capteur, Ilya propose -30% sur l'achat d'un kit d'économie d'eau.

Tout savoir sur la consommation d’eau dédiée à la douche

Un bain est-il vraiment plus gourmand qu’une douche ?

En moyenne, un bain utilise entre 150 et 200 litres d’eau. Une douche de 5 minutes avec un pommeau classique consomme autour de 60 litres. Réduire le débit et la durée de la douche rend cet écart encore plus significatif.

Quels autres équipements peuvent aider à réduire la consommation d’eau ?

Outre les pommeaux de douche économes, il existe des mousseurs pour robinets, des chasses d’eau double débit et des récupérateurs d’eau de pluie pour arroser le jardin ou laver la voiture.

Est-il possible de recycler ses eaux grises ?

Des systèmes existent pour recycler les eaux grises (issues des lavabos ou de la douche) et les utiliser pour les toilettes ou l’arrosage. Ce type d’installation demande cependant un budget et une étude préalable.

Quelle est la consommation moyenne d’eau d’un foyer en France ?

Environ 150 litres par personne et par jour en France. La salle de bain en représente plus de 40 %. Agir sur les habitudes et sur les équipements peut faire baisser cette moyenne de façon significative.