Le toit en tuiles solaires du Collège des Parcs à Neuchâtel / Image : Freesuns - Ville de Neuchâtel.

Peut-on concilier la production d’énergie solaire et le respect des bâtiments historiques ? Manifestement, oui. À l’image des travaux d’ampleur réalisés sur le Collège des Parcs, dans le canton de Neuchâtel, en Suisse. À cette occasion, des tuiles solaires ont été installées pour permettre l’autoconsommation solaire.



La production électrique suisse est issue en majeure partie de la force hydraulique (52,8 % en 2022), devant l’énergie nucléaire (36,4 %). Les autres énergies renouvelables telles que le solaire, l’éolien ou encore la biomasse ne génèrent ensemble que 9,4 % de la production. Conscients de la nécessité de renforcer leur indépendance énergétique, nos voisins helvétiques ont approuvé par référendum un projet de loi sur l’approvisionnement en électricité qui prévoit d’accélérer le développement des énergies renouvelables sur le territoire.

33 300 tuiles solaires pour équiper des bâtiments classés

S’agissant du solaire, un nouveau projet remarquable est en cours sur un ensemble de bâtiments historiques, dont une partie est classée. Situés à Neuchâtel, ils font actuellement l’objet d’une rénovation d’ampleur. À cette occasion, 33 300 tuiles solaires ont été installées en toiture des bâtiments grâce à un partenariat entre le centre suisse d’innovation technologique (CSEM) et le fabricant suisse Freesuns, qui a fourni les tuiles photovoltaïques Solaris.

Parmi ces trois bâtiments se trouve le Collège des Parcs appartenant à la ville. Construit en 1914, il nécessitait d’importants travaux d’assainissement et de remise aux normes. Deux autres bâtiments scolaires, propriétés du Canton, sont également concernés par la pose de tuiles solaires. Le chantier de rénovation a débuté mi 2022 et devrait se terminer en 2025. Du côté de l’installation des tuiles solaires, elles devraient générer près de 150 000 kWh annuels sur le bâtiment du Collège des Parcs, soit l’équivalent de la consommation de 50 ménages suisses.

Les tuiles solaires sont plus onéreuses et moins efficaces que les panneaux photovoltaïques classiques, mais elles représentent une solution intéressante dans des zones classées dans lesquelles l’esthétique prime sur le rendement. Depuis quelques années, plusieurs fabricants se sont lancés dans cette filière, comme Tesla, Terran ou Edilians. L’entreprise Freesuns qui est à l’origine des tuiles posées sur le chantier suisse a annoncé de nouveaux modèles de tuiles solaires plus performants qui seront commercialisés en fin d’année.