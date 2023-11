Un réfrigérateur - congélateur Koolboks / Image : Koolboks.

Dans une région dépourvue de réseau électrique, et à condition d’y installer des panneaux solaires, il serait possible d’avoir un réfrigérateur fonctionnel 24 h/24, et ce, sans recourir à un dispositif de stockage externe. Du moins, c’est ce que garantissent les concepteurs d’un frigo solaire équipé non seulement d’une batterie intégrée, mais aussi d’un mécanisme efficace pour préserver la fraîcheur des aliments pendant la nuit et par temps nuageux.

En Afrique, environ 600 millions de personnes subissent les effets de la précarité énergétique. Le phénomène se traduit par la difficulté d’accès à l’électricité, et surtout, à une énergie abordable et fiable. Ce contexte ouvre un marché pour les appareils autonomes qui ne dépendent pas du réseau, comme notamment le réfrigérateur de la jeune marque française Koolboks. Cet appareil fonctionne à l’énergie solaire, et prétend être capable de conserver les denrées périssables jusqu’à quatre jours en l’absence d’électricité et en cas de faible ensoleillement.

De la glace et une batterie lithium pour stocker l’énergie

Une fois connecté à une installation photovoltaïque hors réseau, l’appareil est conçu pour agir soit comme réfrigérateur, soit comme congélateur. Ce qui distingue ce produit, c’est son système de gestion de l’énergie solaire afin d’optimiser la préservation au frais des aliments. Une partie de l’électricité captée est employée pour faire marcher l’appareil, tandis qu’une autre sert à créer de la glace dans des compartiments spéciaux. Cette glace est ensuite utilisée pour garder le contenu au frais durant les périodes sans ensoleillement, comme la nuit, en assurant ainsi une température basse constante. En complément, une batterie au lithium est intégrée pour renforcer la conservation de l’énergie sous forme de froid.

À la conquête du marché africain

La startup Koolboks cible le marché africain avec son réfrigérateur solaire. Elle propose d’offrir une solution de conservation à un coût abordable, non seulement pour les ménages, mais aussi pour les entrepreneurs. L’entreprise adopte effectivement le modèle de paiement « à l’utilisation » (PAYG ou « pay-as-you-go »). Cela rend l’appareil plus accessible puisque les clients ont la possibilité de payer en fonction de leur consommation effective, soit hebdomadairement, soit mensuellement.

Sur un continent où la pauvreté est répandue, l’acquisition d’un réfrigérateur n’est pas à la portée de tous, surtout qu’il est souvent nécessaire d’investir également dans un système d’alimentation pour l’appareil. Koolboks a ainsi commencé la commercialisation de son réfrigérateur au Nigéria et envisage d’élargir sa distribution dans 12 autres pays africains grâce à une collaboration avec Orange. Quant au prix et aux spécifications techniques de l’appareil, ces informations ne sont pas disponibles sur le site officiel de Koolboks. La version nigériane du site évoque seulement un tarif à la location débutant à 25 000 nairas mensuels, soit 29 euros au cours actuel. Un site de vente indépendant du même pays mentionne un tarif à l’achat de 1,1 million de nairas, soit 1 283 euros.