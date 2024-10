Image de synthèse de l'éolienne Liam F1 / Visuel : The Archimedes.

L’éolien domestique viendra-t-il, un jour, concurrencer le photovoltaïque ? Rien n’est moins sûr, et chaque année, la présentation de nouveaux prototypes prétendument révolutionnaires viennent confirmer cette impression. Cette année, c’est la Liam F1, une éolienne reprenant un principe d’Archimède, qui tente une percée vouée à l’échec.

Chaque année, c’est la même rengaine. Une éolienne domestique apparaît sur les réseaux avec la promesse d’une production exceptionnelle grâce à un design révolutionnaire. Pourtant, l’histoire se finit systématiquement de la même manière, et le produit en question finit aux oubliettes de la transition énergétique. Dernier exemple en date : la Liam F1, une éolienne urbaine conçue par l’entreprise danoise The Archimedes. Sur le papier, cette turbine hélicoïdale fait rêver. Son design, qui a été inventé il y a une dizaine d’années, promet une production d’environ 1 500 kWh par an pour un diamètre de seulement 1,5 mètre, et un fonctionnement optimal grâce à des vents de 5 m/s seulement.

Le mirage de l’éolien domestique

Malheureusement, les probabilités sont grandes pour que cette nouvelle éolienne ne parvienne pas à tenir ses promesses, et finisse en échec commercial pour une raison très simple : les conditions de vent en milieu urbain sont très instables, engendrant un très fort impact négatif sur le rendement des éoliennes urbaines. C’est d’ailleurs pour cette raison que les éoliennes en pignon de toiture sont à bannir. D’une part, les conditions de vent à cet endroit sont mauvaises. D’autre part, les vibrations de l’éolienne pourraient avoir des répercussions sur l’ensemble de la structure du bâti.

À ce manque de performance vient s’ajouter le coût de l’éolien qui est beaucoup plus élevé que celui du photovoltaïque à puissance équivalente. Outre l’éolienne en elle-même, sa mise en œuvre sur mât nécessite une grande quantité de matériaux. Question finances, le tarif de la Liam F1 avoisinerait les 4000 € pour 1 500W de puissance. Comme on l’a vu récemment, en optant pour du photovoltaïque, il est désormais possible d’avoir 2 fois plus de puissance, pour quatre fois moins cher ! En ville, le photovoltaïque s’affirme de plus en plus comme la solution idéale, permettant d’avoir une installation moins chère, plus discrète et plus performante.

Un usage très spécifique

Il n’en reste pas moins que le petit éolien peut avoir son utilité dans certains environnements. À titre d’exemple, la Njord RW100 que l’on a récemment évoquée, est idéale pour l’alimentation de sites isolés, en particulier dans des conditions extrêmes, comme c’est le cas en Islande, où elle a été conçue. Facile à installer, cette éolienne à axe vertical a été utilisée en 2021 pour permettre la retransmission en direct d’une éruption volcanique.