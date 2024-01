Illustration : Révolution Énergétique.

Popularisée en 2022 avec la flambée des prix de l’énergie, l’option Tempo du tarif réglementé de l’électricité (TRV) proposé par EDF offre des prix très bas, à condition de réduire sa consommation certains jours. L’offre a séduit plus de 300 000 abonnés ces dernières années. Suivant le mouvement, j’ai changé de contrat pour l’option Tempo, que j’avais connu dans le passé. Quelles économies ai-je pu réaliser ? Voici le bilan, un après la souscription.

Fin 2022, j’ai reçu un courrier d’EDF comme 5 millions de Français pour m’informer des nouveaux tarifs de l’option Tempo. Après des années de sommeil, EDF s’est enfin décidé à relancer la promotion de ce tarif d’effacement, qui permet de mieux gérer les jours de pointe sur le réseau. Je viens de recevoir ma facture pour l’année 2023, avec une excellente nouvelle. En passant à l’option Tempo (lire notre article pour comprendre le fonctionnement précis de cette option), j’ai réalisé 570 € d’économies par rapport à 2022. Comment ai-je pu réaliser une telle performance ?

À lire aussi

Pourquoi j’ai quitté Tempo avant d’y revenir



J’étais déjà client de l’option Tempo entre les années 2000 et 2010. C’est une formule que je connais bien, depuis le tarif « Effacement des jours de pointe » (EJP) son ancêtre désormais indisponible à la souscription, et pour l’avoir pratiqué pendant cette décennie. Je connais les avantages et les inconvénients de cette formule, dont le principal est de « s’effacer du réseau » – comprennez : réduire fortement sa consommation – pendant les heures pleines des jours dits « rouges », ou le prix de l’électricité est exorbitant. En compensation de cet effort, on bénéficie d’un tarif avantageux le reste de l’année avec des jours blancs et bleus et les heures creuses des jours rouges. Je l’ai abandonné en 2011, car l’écart de prix avec le tarif HP/HC s’était fortement réduit, et je souhaitais me débarrasser de la contrainte des jours rouges. Pour information, voici les tarifs actuels de l’option Tempo, comparés aux autres options du TRV (Base et Heures pleines / Heures creuses) :

À l’époque, je ne comprenais pas qu’EDF saborde l’avantage tarifaire de Tempo, car cette tarification à effacement est un outil redoutable pour pouvoir agir sur la stabilité des réseaux. Plusieurs gigawatts pouvaient ainsi être effacés lors de jours tendus, durant les pics de consommation hivernaux. Je pensais même qu’EDF irait à sa suppression, tant celui-ci était tombé dans l’oubli. De plus, l’ouverture du marché à de nouveaux opérateurs a mis EDF en difficulté en termes de concurrence, sous la surveillance de Bruxelles. Les arrêts de réacteurs, l’augmentation des sources de production d’électricité intermittentes et la menace de coupures de délestage ont enfin décidé EDF à réactiver cette tarification à l’automne 2022.

Les 3 modes de chauffage et de production d’eau chaude de ma maison

Ma maison de 1997, d’une surface de 140 m² est ainsi équipée :

Un chauffage électrique avec une pompe à chaleur air/air gainable, avec distribution par un réseau d’air chaud en combles. Je possède cet équipement depuis 2020, que j’ai installé en remplacement des convecteurs électriques d’origine. À noter que ce changement m’a fait passer d’une consommation de 15 000 kWh annuels à 10 000 kWh.

Un ballon d’eau chaude solaire thermique de 300 litres, avec appoint par résistance électrique, pour assurer l’eau chaude sanitaire.

Un insert à bois bûche dans une cheminée, avec un réseau et un distributeur d’air chaud, qui me permet de chauffer la totalité de la maison. Je l’ai installé en 2000, après deux années passées en tout électrique. À cette période, ma consommation est de 19 000 kWh par an. C’est avec l’usage de cet insert au bois que j’ai ramené cette consommation aux alentours de 15 000 kWh par an. Ayant abandonné Tempo, j’utilise toujours mon insert principalement les week-ends, pour des questions de confort et de réduction de ma facture en période hivernale. Je consomme environ une corde (mesure en Limousin), ce qui correspond à 4 stères (4 m³) de bois empilé en bûches de 50 cm.

À lire aussi

Comment j’exploite l’option Tempo pour économiser sur ma facture



Je consacre la corde de bois au chauffage, pendant les jours rouges de Tempo, ce qui me permet d’assurer le chauffage en totalité pendant les 22 jours, et pendant certains jours blancs qui étaient relativement froids. À noter que dans mon cas, je suis présent à la maison, car un insert n’a rien d’automatique et il est nécessaire de remettre du bois pendant la journée. C’est une des autres raisons, qui m’avait fait abandonner Tempo par le passé, car je chargeais l’insert le matin, et le soir au retour du travail, la maison était fraîche et il fallait un peu de temps pour remonter la température.

Je ne me focalise pas trop sur le multimédia et la lumière (LED), par contre, j’évite les cuissons trop longues pendant les jours rouges, ayant une plaque induction et four électrique pour la cuisine.

Les équipements électroménagers (lave-vaisselle et lave-linge) sont équipés de retardateurs de série, qui me permet de décaler leur fonctionnement en heures creuses, mais je procède ainsi toute l’année et bien évidemment pendant les jours rouges.

Ma pompe à chaleur est arrêtée les jours rouges pendant les heures pleines, et je la laisse repartir la nuit, pour assurer le chauffage au tarif heures creuses. Elle s’arrête à 6h le matin et j’allume l’insert à bois à mon lever. Elle redémarre de manière automatiquement la nuit, quand la température de l’insert n’est plus suffisante.

J’ai téléchargé l’application « EDF et moi » sur mon smartphone, qui me donne toutes les informations, pour prévenir des jours rouges et blancs par SMS, et pour suivre régulièrement ma consommation, au jour, au mois, à l’année. Cette application se suffit à elle-même et il est inutile d’investir dans un autre gestionnaire existant sur le marché.

Mon Linky est paramétré pour l’eau chaude uniquement en heures creuses, pour alimenter la résistance électrique de mon ballon en absence de soleil, quelle que soit la couleur du jour. L’inconvénient du Linky est l’absence de sortie pilotage chauffage direct (incroyable, quand on sait que cela existait sur la génération de compteur électronique précédente !). Pour éviter d’investir dans un gestionnaire d’énergie, j’ai installé un boîtier relais Polier – BRTEMPO2 qui me permet d’asservir la pompe à chaleur pendant les heures pleines en jour rouge. À noter, que ce petit boîtier est équipé de diodes rouges, blanche, bleue, pour indiquer la couleur du jour, ce qui compense l’absence de cette information par le Linky.

Soucieux d’être efficace en termes de consommation, j’ai réduit ma température dans la zone de confort de 21 à 20 °C, et dans la zone de nuit de 20 à 19 °C. Je chauffe à la même température jour et nuit, sans intermittence, sauf quelques week-ends absent ou je baisse la température à 17 °C.

À lire aussi

Mes statistiques de consommation avec l’option Tempo



L’option Tempo incitant fortement à réduire sa consommation en hiver, j’ai pu diminuer la mienne de 2 068 kWh entre 2022 et 2023. Conjugée aux tarifs extrêmement bas de ce contrat, la baisse de consommation m’a permis de réaliser une économie de 570 €. Ainsi, j’ai réalisé une économie de 570 €. Côté confort, j’ai simplement accepté de réduire de 1 °C la température ambiante et de surveiller ma consommation durant les heures pleines des jours rouges. À noter que si j’avais conservé le tarif classique HP/HC, ma facture se serait élevée à 2 323 €, conséquence des 35 % de hausse en 2023.

Ma configuration et ma disponibilité sont des éléments favorables à ce bon résultat, il est évident qu’il ne peut pas servir de généralités. Toutefois, le tarif Tempo est intéressant dans d’autres configurations, notamment pour les personnes avec une pompe à chaleur en relève de chaudière. D’autres tarifications existent et elles sont susceptibles de vous faire des économies. Il est utile de se renseigner et de consulter pour avis, soit un professionnel ou un comparateur en gestion énergétique.

À lire aussi