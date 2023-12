Illustration : Révolution Énergétique, radiateur à accumulation : Ducasa.

Le chauffage électrique est très répandu en France et il existe bon nombre de technologies. Certaines un peu oubliées, comme le radiateur à accumulation électrique, sont remises au goût du jour. Avec une gestion électronique et des composants améliorés, il peut s’adapter aux nombreuses offres d’électricité à tarification différenciée, comme les heures pleines/heures creuses.

Le radiateur électrique à accumulation consomme de l’électricité pendant la nuit, au tarif heures creuses, pour produire de la chaleur et la stocker temporairement dans un ensemble de briques réfractaires. Il redistribue cette chaleur pendant la journée, assurant le chauffage du local.

Principe de fonctionnement d’un radiateur électrique à accumulation



L’accumulateur est constitué d’un noyau en briques à forte inertie thermique, qui emmagasine la chaleur des éléments chauffants blindés, en fonction du niveau de charge calculé. Le noyau de stockage de chaleur est enrobé par une couche efficace d’isolants thermiques de haute performance.

Les types de chauffages à accumulation :

Par rayonnement, la diffusion est maîtrisée grâce au panneau isolant spécifique intégré à l’avant du radiateur et s’effectue tout en douceur.

Par ventilation, le complément de chaleur extrait du noyau accumulateur est effectué par les turbines tangentielles basse-pression silencieuses.

Ce fonctionnement est géré par un thermostat d’ambiance, souvent couplé à une sonde extérieure.

Les modes de fonctionnement :

L’accumulateur peut fonctionner en mode 8 heures ou en mode 24 heures. Le choix entre ces deux modes de fonctionnement est fait par l’installateur, avant de commander l’appareil, car le mode de fonctionnement détermine la puissance de l’accumulateur.

Les accumulateurs en mode 8 heures chargent pendant les 8 heures du tarif « heures creuses ». La puissance à installer doit être environ de 2,5 à 3 fois la valeur des déperditions thermiques du local à chauffer. L’intérêt d’un accumulateur en mode 8 heures est de chauffer pendant 24 heures uniquement avec de l’électricité à tarif réduit, sans relance de jour. Toutefois, une fonction manuelle est possible selon les besoins.

Les accumulateurs en mode 24 heures chargent prioritairement pendant les 8 heures du tarif « heures creuses ». Si cette charge n’est pas suffisante pour maintenir la température ambiante, une relance automatique de 1/3, 2/3 ou la totalité de la puissance selon la saison, a lieu au cours de la journée pour fournir le complément de chaleur nécessaire. La puissance à installer doit être au minimum de 1,5 fois la valeur des déperditions thermiques du local à chauffer. L’intérêt d’un accumulateur en mode 24 heures est de consommer de l’électricité à tarif réduit, ceci à concurrence d’environ la moitié par temps froid et la totalité en demi-saison. Moins puissant et moins volumineux qu’un accumulateur en mode 8 heures, il permet de souscrire une puissance moindre, et ainsi de faire des économies sur la puissance de l’abonnement.

Regain d’intérêt pour le radiateur électrique à accumulation



Très en vogue dans les années 1970 et développé pour s’adapter à lka tarification HC/HP déployée par EDF avec relance de jour, le radiateur à accumulation a présenté quelques inconvénients de fonctionnement, qui a naturellement entraîné plus ou moins sa disparition. Appareil volumineux, gestion électromécanique peu précise, mode 8h seul, isolation du bâti déficiente, coût d’investissement supérieur, avantage de tarification HP/HC moins intéressant, sont les principales causes de cet abandon.

Dorénavant, les modèles de chauffage à accumulation électrique sont faciles à installer et compacts. Il est préférable d’avoir une habitation isolée, car le coût du chauffage électrique est important, même en tarif HC. Il permet de profiter pleinement des tarifications heures creuses/heures pleines de type Tempo ou Zen Flex d’EDF ou encore Charg’heures de TotalEnergies, entre autres. Le tarif HC du kWh peut être réduit de 15 à 40 % selon les formules.

Dans la mesure où le radiateur à accumulation ne fonctionne que pendant les heures creuses, et donc lorsque le tarif du kilowattheure d’électricité est le moins cher, il est indéniablement plus économe en énergie que les modèles classiques convectif ou à inertie, à besoins journaliers équivalents. De plus, la version mode 24 h est incontestablement un avantage, si on le couple à un tarif Tempo ou similaire, avec des périodes heures creuses plus avantageuses.

De plus, les radiateurs à accumulation sont dorénavant équipés d’un système de commande électronique pour le stockage de la chaleur, ainsi qu’une capacité de stockage plus élevée et adaptée aux besoins. Vous pouvez régler la température souhaitée plus facilement et déterminer la chaleur résiduelle avec plus de précision. Ils sont performants pour les pièces de confort où l’on souhaite une température régulière.

Les 8 avantages et inconvénients du radiateur électrique à accumulation

Les avantages

Confortable : le radiateur diffuse une chaleur invisible, mais bien présente et agréablement homogène.

Rendement énergétique : équipé d’un système de régulation thermostat avec programmateur et sonde extérieure, le chauffage présente une efficacité maximale.

Économies d’énergie : son fonctionnement pendant les heures creuses permet de réduire le montant de la facture en comparaison avec d’autres chauffages électriques.

Son silence : même avec un ventilateur, il reste très discret et ne perturbe pas le calme dans la pièce où il est placé.

Sa facilité d’utilisation : tout est dorénavant automatique avec une gestion ambiance et optimisation en fonction de la température extérieure, voire connectés pour certaines versions.

Les inconvénients

Investissement : plus cher que les modèles convectifs, il faut compter entre 800 et 2 000 euros selon la taille.

Encombrement et poids : ils sont volumineux, bien que leur taille soit réduite par rapport aux anciens modèles.

Installation : Il est important de consulter un professionnel électricien/chauffagiste, ayant la capacité à dimensionner et à paramétrer son fonctionnement.