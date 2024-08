Une batterie domestique / Image : Zendure, modifiée par RE.

Déjà très courantes dans certains pays comme l’Allemagne ou la Belgique, les batteries domestiques arrivent peu à peu sur le marché français. Entre type d’usage et fonctionnalités, nous faisons le point sur les types de logement les plus adaptés à ces équipements de plus en plus communs.

Que l’on possède des panneaux photovoltaïques ou non, en maison comme en appartement, les batteries domestiques ont de nombreux avantages. Lorsqu’on possède des panneaux photovoltaïques, les batteries domestiques permettent d’utiliser une plus grande partie de leur production, et donc de réduire sa dépendance au réseau national. Même sans disposer de panneaux, elles apportent également une sécurité concernant l’approvisionnement en électricité et permettent d’éviter les risques de coupure.

En contrepartie, ces équipements représentent un investissement important. Il convient donc de bien avoir en tête les prérequis indispensables à l’achat de ce type de batterie. Dans ce dossier, nous faisons le tour de la question pour savoir quel type de logement est adapté pour recevoir une batterie domestique.

Batterie domestique et panneaux photovoltaïque, un combo de choc

Si les batteries domestiques peuvent être installées sans panneaux photovoltaïques, c’est bien avec une centrale de production d’électricité solaire qu’elles prennent tout leur sens. Elles permettent de stocker le surplus d’énergie produit lorsqu’il y a du soleil pour pouvoir le réutiliser à tout moment de la journée. Cette solution permet ainsi d’atteindre un niveau d’autoconsommation bien supérieur, et de réduire drastiquement sa dépendance au réseau électrique. Dans certains cas, la combinaison de panneaux photovoltaïques et de batteries permet même d’atteindre l’autonomie électrique totale.

Ainsi, idéalement, les batteries domestiques se destinent aux logements pouvant être équipés de panneaux photovoltaïques, c’est-à-dire les maisons individuelles. En fonction de la configuration du logement, il est alors possible de mettre en œuvre une centrale photovoltaïque au sol, ou sur la toiture. Dans certains cas de figure, il est également possible d’installer des panneaux photovoltaïques sur le balcon d’un appartement. Cette possibilité est cependant loin d’être systématique. D’abord, il faut que le balcon dispose d’une orientation adéquate, mais il faut également obtenir l’autorisation de la copropriété, même si les panneaux sont fixés de manière provisoire.

Même lorsqu’il n’est pas possible d’installer des panneaux photovoltaïques, la mise en place d’une batterie nomade pourra s’envisager, qu’on soit en appartement ou en maison individuelle. Dans ce cas, la batterie pourra être utilisée pour stocker de l’électricité en période d’heures creuses, pour qu’elle soit utilisée durant les heures pleines à moindre coût. La batterie domestique permet également de ne pas subir d’éventuelle coupure de courant, sauf cas exceptionnel. Néanmoins, actuellement, sans installation solaire, la rentabilité économique est impossible à atteindre avec ce type de configuration.

Modifier le tableau électrique nécessite l’accord du propriétaire

Outre le type de logement, c’est surtout son statut qui risque de gêner l’éventuelle mise en place d’une batterie domestique. En effet, ces installations nécessitent la modification du tableau électrique, en particulier lorsqu’elles sont associées à des panneaux solaires. Lorsqu’on est locataire, il faut alors impérativement obtenir un accord écrit de la part du propriétaire. Compte tenu des montants en jeu pour ce type d’installation, rares sont les propriétaires qui acceptent de participer à ce type d’investissement.

Faire appel à un professionnel pour l’installation d’une batterie domestique ? L’installation d’une batterie domestique qui n’est pas « prête-à-brancher » demande des compétences importantes en électricité. Il est, en effet, indispensable que le montage soit fait dans le respect de la norme NF C 15100, en particulier concernant le choix des sections de câble mises en œuvre. Un mauvais dimensionnement de l’installation, ou une mauvaise installation pourrait, par exemple, engendrer des échauffements et causer un incendie.

Le cas des batteries nomades ou prêtes-à-brancher

Tout comme il existe des panneaux solaires de type plug-and-play qui ne nécessitent qu’un simple branchement au niveau d’une prise de courant 230 V, certaines batteries nomades peuvent jouer le rôle de batteries domestiques, sans nécessiter de modification du tableau électrique. Affichant généralement une puissance inférieure à leurs homologues fixes, les batteries nomades peuvent tout de même servir d’alimentation de secours et réalimenter un logement via une prise de courant.

Grâce à cette simplicité d’utilisation, ces batteries se montrent idéales dans le cadre d’un usage ponctuel, en particulier pour les personnes louant leur logement. Si ce type de batterie est utilisé pour réalimenter le logement de manière provisoire lors d’une coupure de courant, il est impératif de bien couper le disjoncteur général du logement pour éviter d’envoyer du courant sur le réseau, au cas où des équipes d’EDF seraient en train d’intervenir.