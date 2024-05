Illustration : Révolution Énergétique.

Les élections européennes se dérouleront le 9 juin prochain. En France, 4 partis écologistes se présentent, mais disposent chacun de leur propre conception de l’écologie. Quel est leur programme respectif en matière d’énergie ?



➡️ Europe Écologie Les Verts (EELV)

En bref

Renouvelables ✅

Stockage❓

Nucléaire❌

Sobriété ✅

Interconnexions ❓



La liste menée par Marie Toussaint entend, sans surprise, faire sortir l’Europe des énergies fossiles et obtenir une véritable souveraineté énergétique européenne. Le parti propose de mettre en place un « fonds de souveraineté écologique » pour acquérir « la majorité du capital des 6 plus grosses entreprises pétro-gazières européennes pour les mettre au service des citoyen.nes et du climat ». Ces entreprises seraient alors engagées vers le 100 % renouvelable.

Les Verts proposent également :

que l’Europe tende « vers 100 % d’énergies renouvelables […] dès 2040 ». Selon eux, ce serait « le seul moyen de stabiliser la facture d’énergie et de tenir nos engagements climatiques ». Le parti campe toujours sur sa position antinucléaire historique, malgré l’impact carbone extrêmement faible de cette filière, estimant que « le redéploiement du nucléaire ne sera pas susceptible de répondre à cette urgence (climatique, NDLR) ».

de réformer la taxonomie verte afin de sortir le nucléaire et le gaz de la liste des investissements verts.

la sobriété et les énergies renouvelables nous permettront d’atteindre cet objectif. d’agir en faveur de la sobriété énergétique pour permettre une baisse des consommations.

de relocaliser des processus de production en Europe, notamment les panneaux photovoltaïques et de maintenir l’industrie éolienne sur notre territoire.

d’accélérer la rénovation énergétique des bâtiments européens.

Le parti défend également l’idée de garantir le droit à une énergie propre en instaurant une tarification sociale et progressive de l’énergie en Europe avec un tarif plus faible pour les premiers kilowattheures. Un système similaire existe par exemple au Québec. Il est aussi proposé d’interdire les coupures d’énergie qui sont généralement réalisées en cas d’impayés et d’obliger les fournisseurs à proposer des offres à prix stables pour les foyers modestes.

➡️ L’écologie au centre

En bref

Renouvelables ✅

Stockage ❓

Nucléaire ✅

Sobriété ✅

Interconnexions ✅



Ce parti écologiste sera mené aux élections européennes par Jean-Marc Governatori, un élu niçois. Le parti propose de « bâtir un traité environnemental axé sur un protectionnisme vert et social pour préserver les entreprises européennes ». Cette mesure pourrait profiter aux secteurs liés à la transition énergétique, tels que la filière photovoltaïque qui se trouve actuellement en grande difficulté sur le territoire européen en raison de la concurrence des modules solaires à bas prix en provenance de Chine.

L’écologie au centre indique se positionner en faveur de la souveraineté énergétique en souhaitant soutenir notamment l’innovation, y compris dans le nucléaire. Une autre mesure pourrait aussi bénéficier au secteur énergétique. Il s’agit de « prioriser un plan d’investissement massif pour créer des emplois non délocalisables et pour le climat ». Même si aucune précision n’est donnée sur cette proposition, on peut imaginer qu’elle pourrait s’appliquer aux projets de construction d’usines de batteries ou de panneaux solaires par exemple.

Le parti propose aussi « d’établir sur l’ensemble du territoire européen, une interconnexion électrique qui permette de compenser l’intermittence des énergies renouvelables ». La mesure aurait nécessité d’être détaillée puisqu’un réseau de près de 400 interconnexions relie déjà les pays européens entre eux.

Il est également question de faire appel aux « milliardaires et ultrariches » pour prendre en charge « la gestion directe dans une région de leur choix pour l’agriculture biologique ou la rénovation énergétique ou l’économie circulaire ou les énergies renouvelables ». On ne sait pas s’il est question de superviser ces domaines ou de les prendre en charge financièrement puisque le programme n’est pas détaillé sur ce point.

Au niveau de la mobilité électrique, le parti propose de remplacer la mesure visant à mettre un terme à la production de véhicules thermiques au profit du moteur électrique en 2035, par l’obligation à cette date de vendre des véhicules utilisant un moteur fonctionnant sans énergie fossile et dont le poids sera inférieur à une tonne.

➡️ Écologie positive et Territoires

En bref

Renouvelables ✅

Stockage ❓

Nucléaire ✅

Sobriété ✅

Interconnexions ❓



Créé en février 2024, Écologie positive et Territoires se définit comme un collectif qui rassemble une quinzaine de partis politiques et des associations « se retrouvant dans une écologie basée sur les territoires et le vivant ». Voici les propositions qui concernent l’énergie :

Réduire de 15 % la consommation d’eau, de matière (c’est-à-dire de matières premières) et d’énergie d’ici 2030 en faisant la promotion de la sobriété énergétique ;

Renforcer la taxe carbone aux frontières et l’élargir aux produits ayant un impact négatif sur la biodiversité ;

Soutenir la création d’une filière industrielle européenne de recyclage des batteries, étant donné que l’électrification des usages va faire augmenter la demande en batterie. Il est donc important de faire de la filière une économie 100 % circulaire en recyclant les batteries usagers.

Aider le secteur du bâtiment à s’adapter aux territoires et à la transition écologique en simplifiant les normes, en numérisant le secteur et en tenant compte des réalités régionales dans les normes de construction.

Deux autres propositions méritent d’être abordées davantage en profondeur. La première vise à « développer l’économie européenne pour la transition écologique et pour le développement social ». Il s’agit notamment d’accélérer la réindustrialisation de l’économie en soutenant notamment la transition écologique des entreprises productives. Il est aussi prévu de mettre en place une « stratégie industrielle européenne avec des “secteurs stratégiques” » qui seraient des priorités, dont la décarbonation de l’énergie et les secteurs de l’économie verte.

La seconde proposition que nous détaillerons ici concerne la redéfinition d’un « accord énergétique européen global “sobriété + renouvelable + gaz vert + nucléaire” ». Il s’agit donc de prioriser la sobriété et l’efficacité énergétique tout en soutenant le développement de toutes les énergies renouvelables, y compris le gaz vert « mis à mal dans les orientations européennes » et l’énergie nucléaire. La liste Écologie positive et Territoires note que l’énergie ne fait actuellement pas l’objet d’un consensus sur la scène européenne puisque les pronucléaires (dont la France) s’opposent aux anti-nucléaires menés par l’Allemagne. Le collectif veut remettre de l’unité entre les États membres à ce niveau. Il s’agira de mettre en place « une véritable politique énergétique commune (PEC) » et de décarboner l’énergie.

➡️ Équinoxe



En bref

Renouvelables ✅

Stockage ❓

Nucléaire ✅

Sobriété ✅

Interconnexions ✅



Menée par Marine Cholley, la liste d’Équinoxe fait plusieurs propositions qui concernent l’énergie :

Sortir des énergies fossiles par la sobriété, les énergies renouvelables et le nucléaire. Pour cela, il est question de subventionner le développement des énergies renouvelables et nucléaires, de renforcer les interconnexions entre les pays européens, d’investir dans les nouvelles formes du nucléaire et, enfin, de protéger et d’encadrer l’évolution des prix de l’électricité.

Relocaliser nos productions agricoles et industrielles dans une logique de souveraineté. Cela ne concerne pas seulement l’énergie, mais peut inclure la filière photovoltaïque notamment.

Atteindre nos objectifs climatiques avec un système de quotas carbone individuels équitable. Aucun détail n’est néanmoins donné à ce sujet.

Synthèse des programmes écologistes pour les élections européennes en matière d’énergie

Aucun des quatre partis écologistes ne fait l’impasse sur le domaine de l’énergie dans son programme, mais leur vision de l’avenir énergétique européen diffère. Si tous veulent sortir des énergies fossiles, ils ne sont pas d’accord sur le moyen pour y parvenir et une fracture pro et anti-nucléaire est bien présente. Plus précisément, tous les partis soutiennent le nucléaire pour parvenir à décarboner le mix énergétique, sauf EELV qui s’y oppose et souhaite aller vers un mix 100 % renouvelable.

On note toutefois des idées similaires, notamment sur la nécessité de protéger les filières industrielles européennes qui agissent en faveur de la transition énergétique telles que celle des panneaux solaires. La sobriété et la rénovation énergétique des bâtiments semblent également faire consensus pour faire baisser les niveaux de consommation. Enfin, les énergies renouvelables font l’unanimité des quatre partis écologistes.