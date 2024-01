Capture de la vidéo de Cristof48 sur YouTube, modifiée par RE.

Les batteries sodium-ion arrivent sur le marché. Remplacer le lithium par du sodium est prometteur en vue de la démultiplication des ressources disponibles sur Terre pour le stockage énergétique. Un autre argument avancé pour le sodium-ion est sa plus grande sécurité. Ce Youtubeur a voulu vérifier ce qu’il en est réellement.

Sur Youtube, Cristof48 a 36 000 abonnés, et il a produit plus d’une centaine de vidéos de tests de matériel destiné à l’autonomie énergétique : panneaux photovoltaïques, micro-hydraulique, micro-éolien, onduleurs, et bien sûr diverses technologies de batteries. Ces dernières sont en effet un composant indispensable pour optimiser sa consommation énergétique lorsqu’on utilise des sources renouvelables intermittentes.

Concernant les batteries sodium-ion, nous avons évoqué en août dernier les batteries de Biwatt Energy, destinée d’une part à la mobilité et d’autre part au stockage stationnaire résidentiel. En novembre, c’est la batterie sodium-ion de l’entreprise Tiamat qui a été choisie pour équiper une visseuse Dexter grand-public. La technologie apparaît donc bel et bien lancée.

À lire aussi

Les promesses des batteries sodium-ion sont-elles tenues ?

Cristof48 a voulu vérifier par lui-même les revendications des promoteurs de ces batteries. Pour ce faire, il a acheté des batteries de la marque chinoise Highstar. À l’aide d’un appareil de test des batteries, il a tout d’abord vérifié leurs caractéristiques électriques, qui se sont avérées conformes à la documentation. En particulier, il a pu vérifier un point fort des batteries sodium-ion, à savoir leur grande vitesse de décharge : son test a pu démontrer un cycle de décharge à une importante intensité de 25 A, avec une courbe stable et sans que cela ne cause de problème immédiat.

Il a ensuite réalisé des essais destructifs. Il a effectué un premier test de percement d’une batterie chargée, et ce, à l’aide d’un système de maintien en bois et d’un clou enfoncé au marteau. Ce test a conduit à une réaction assez violente de la batterie. Un autre essai d’emballement thermique a été réalisé en exposant une autre batterie à la flamme d’un chalumeau. La batterie a pris feu après un certain temps d’exposition.

Il est difficile de placer ces tests par rapport à des situations réelles dans lesquelles seraient placées les batteries : accident d’un véhicule équipé d’une batterie, ou incendies d’une construction dotée d’un stockage stationnaire. Ainsi, il est difficile de situer les batteries sodium-ion par rapport à ses concurrentes. Ces tests ont toutefois le mérite de nous montrer que même si la sécurité est améliorée avec le sodium-ion, il n’y a toutefois pas de révolution à attendre en termes de sécurité.