La palissade solaire en cours d'installation / Image : LTE.

Si vous ne pouvez pas déployer de panneaux solaires sur votre toiture, rassurez-vous, vous pourrez bientôt les installer à la place de vos clôtures. La société bretonne LTE propose, en effet, de vous installer une haie photovoltaïque plutôt qu’une rangée de claustras ou de thuyas.



En Bretagne, on a peu de soleil, mais on a des idées. Quinze ans après avoir commercialisé ses premiers trackers solaires, la société LTE (Les Traqueurs Solaires) vient d’installer sa première clôture solaire à Ploërmel, non loin de la forêt de Brocéliande. Cette installation, entièrement conçue par Hilaire Dacquait, créateur de la société, est constituée de 16 modules de 365 Wc pour une puissance totale avoisinant les 6 kWc.

Selon l’entrepreneur, cette solution permet d’accéder à l’énergie solaire, même quand une installation en toiture est impossible. Pour que ce projet devienne réalité, c’est la société française S’Tile qui s’est chargée de fabriquer les panneaux à partir de cellules photovoltaïques produites en Asie. Ces panneaux ont la particularité d’être bifaciaux, ce qui leur permet d’assurer une production d’électricité, que le soleil soit d’un côté ou de l’autre de la clôture, tout en améliorant la production par temps couvert. Côté structure, l’ensemble des câbles et des connexions sont discrètement cachés dans les poteaux en aluminium qui viennent maintenir les panneaux en place. Côté tarif, il faut tout de même compter 850 euros par mètre linéaire, installation comprise, contre quelques dizaines d’euros par mètre pour une palissade en bois classique.

La palissade solaire installée par LTE / Images : LTE.

Les panneaux photovoltaïques verticaux sont de plus en plus répandus

Sans contraintes techniques spécifiques, les panneaux photovoltaïques monofaciaux sont généralement inclinés entre 30° et 60°, de manière à être le plus proche possible des 90° par rapport aux rayons du soleil. Mais le développement des panneaux solaires bifaciaux permet d’élargir les possibilités. En effet, ce type de panneau d’une plaque en verre de chaque côté du panneau, ce qui permet aux cellules photovoltaïques de produire de l’électricité à partir du rayonnement lumineux provenant des deux côtés du panneau.

Grâce à cela, l’implantation verticale a de plus en plus de succès, car elle multiplie les avantages : elle permet d’utiliser moins de place, et de limiter l’exposition des panneaux aux intempéries comme la pluie, la grêle ou la neige. Enfin, la poussière a moins tendance à s’y accumuler. Ce n’est pas tout, une récente étude montre qu’avec une implantation verticale, les panneaux solaires fonctionnent à une température plus basse qu’avec une inclinaison classique. Cette différence entraîne un rapport de performance plus élevé, qui compenserait en partie la perte d’énergie liée à l’inclinaison. Grâce à ces nombreux côtés positifs, l’implantation verticale séduirait de plus en plus, comme cette station de ski qui a opté pour des structures verticales afin d’éviter l’accumulation de neige.

