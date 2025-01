L'EPR de Flamanville / Image : EDF.

Selon des données de Réseau de transport d’électricité (RTE), le réacteur consomme actuellement davantage d’énergie qu’il n’en produit, avec un solde oscillant entre -59 et -89 mégawatts (MW). Une situation jugée « normale » par EDF, qui insiste sur le caractère transitoire de cette phase.

Alors que Le Canard enchaîné titrait récemment « L’EPR pompe plus de jus qu’il n’en produit ». EDF a répondu en relativisant : « nous n’avons jamais prétendu alimenter le réseau dès le 21 décembre », a affirmé le groupe à Ouest-France. Selon l’énergéticien, « le 21 décembre n’était qu’une étape, et nous faisons exactement ce que nous avions annoncé ». EDF précise être « encore en phase de démarrage », marquée par des essais techniques et des interruptions nécessaires à l’ajustement du réacteur. Justement, durant cette phase de démarrage, les données fournies par RTE montrent une moyenne de production de -72 MW depuis début janvier. La tranche soutire donc 72 MW au réseau.

Cette phase, prévue de longue date selon EDF, se déroule conformément au planning dévoilé le 20 décembre lors de la Commission locale d’information. « Nous sommes encore en phase de démarrage, avec des arrêts, des essais, nous ne sommes pas encore dans une logique de production », insiste l’énergéticien français. Cette période de « production modeste » serait donc normale pour un projet d’une telle envergure.

La date de démarrage de la production est encore inconnue

L’EPR, encore en rodage, consomme actuellement une quantité significative d’électricité pour faire fonctionner ses systèmes internes et mener à bien les tests. À titre de comparaison, les réacteurs Flamanville 1 et 2 consomment chacun environ 50 MW pour une production de 1 300 MW. Toutes les statistiques de production et consommation peuvent d’ailleurs être consultées par le grand public en temps réel sur le site de RTE.

Le raccordement au réseau constitue une étape clé pour ce chantier débuté en 2007 et marqué par douze années de retard. Avec une puissance annoncée de 1 650 mégawatts, l’EPR est censé participer à la transition énergétique française.

À lire aussi