Des éoliennes dans la Serra do Sicó au Portugal / Image : Jori Avlis - Flickr CC.

Le Portugal continue de jouer les bons élèves de la transition énergétique. En 2023, le pays a enregistré un record de production d’électricité issue du renouvelable, pour atteindre 61 % de son mix électrique. Des chiffres impressionnants qui ne doivent toutefois pas masquer l’étendue du chemin qu’il reste à parcourir.

Les énergies renouvelables portugaises vont bien, merci pour elles. À l’instar de l’Allemagne, où les ENR ont dépassé la barre des 50 % dans le mix électrique du pays, le Portugal continue sa belle avancée vers la neutralité carbone. En 2023, le Portugal a enregistré une production de 31,2 TWh d’électricité issue du renouvelable, soit le plus haut niveau de production renouvelable enregistré par le pays.

Grâce à cette production record, le mix électrique portugais a été dominé par les énergies renouvelables à hauteur de 61 %. Pour atteindre un tel niveau, le pays a pu compter sur son vaste parc éolien qui a assuré le quart du mix du pays. Le photovoltaïque, lui, a connu une hausse spectaculaire de 43 % de production, bien aidé par une augmentation de la puissance installée. Il a ainsi totalisé 7 % du mix électrique. Mais c’est bien l’hydroélectricité qui a joué un rôle décisif. La filière a connu un rebond impressionnant avec une hausse de production de près de 70 %, après une année 2022 marquée par des sécheresses records. En 2023, les barrages du pays ont assuré 23 % du mix électrique du pays. Enfin, la biomasse complète la part renouvelable avec 6 % du mix.

À lire aussi

Le Portugal, dépendant de ses voisins européens

Acteur majeur des énergies renouvelables en Europe et précurseur de l’éolien offshore avec sa première éolienne flottante installée dès 2019, le Portugal montre des résultats encourageants, en témoigne ce week-end de novembre pendant lequel, il a pu produire 100 % de ses besoins électriques grâce aux ENR.

Grâce à ces résultats, la production d’électricité d’origine non renouvelable n’a représenté que 19 % du mix électrique du pays pour environ 10 TWh. Il s’agit du niveau de production non renouvelable le plus faible depuis 1988. Ce faible recours aux énergies fossiles a également fait chuter la consommation globale de gaz naturel pour atteindre son niveau le plus faible depuis 2014.

Néanmoins, cette valeur doit être pondérée avec le fait que le Portugal a dû acheter l’équivalent de 20 % de son mix électrique à ses voisins européens. Et si les besoins en gaz ont été plutôt faibles, ils ont tout de même représenté près de 49 TWh d’énergie. Enfin, 95 % de ce gaz naturel est acheminé par la mer, en provenance de pays comme le Nigéria ou les USA, alourdissant un peu plus son impact environnemental.