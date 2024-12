Illustration : RE.

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont mis en garde par leurs parents sur les dangers de l’électricité afin d’éviter les accidents domestiques. Mais dès qu’ils sont un peu plus grands, il est important de leur faire découvrir le fonctionnement de l’électricité et les différentes manières de la produire. Pour cela, nous avons sélectionné 3 jouets scientifiques sur l’électricité accessibles aux enfants dès 8 ans.

Dans le domaine des jouets sur l’électricité, vous avez un large choix pour satisfaire ou éveiller la passion de vos enfants. Et il y en a pour tous les goûts. Le montage d’éolienne, par exemple, peut constituer l’option la plus ludique, pour les petits comme les grands. Les plus âgés pourront trouver intéressant d’étudier le principe de fonctionnement des circuits électriques ou les panneaux photovoltaïques, dans l’un des kits multi-expériences.

Évidemment, tous ces jouets sont sans danger pour la sécurité des bambins. On est loin de la rumeur qui a circulé il y a quelques années sur l’existence d’un jouet dangereux sur l’énergie nucléaire, proposé aux États-Unis dans les années 1950 et contenant des éléments radioactifs. Il s’agissait d’un coffret de petit chimiste, « Atomic Energy Lab U-238 » qui contenait notamment deux minerais, le Pb210 et le Po210 qui sont issus de la dégradation de l’uranium. Mais des spécialistes interrogés par le journal Libération à l’époque de la rumeur avaient confirmé que le kit ne présentait en réalité aucun danger.

Électricité Expert, le jeu de construction électrique de Buki



La marque Buki propose un coffret composé de plus de 130 pièces permettant de découvrir les notions de base sur l’électricité. Ce jeu permet de fabriquer plus de 10 objets : phares, hélicoptère, grande roue, etc. Les objets fonctionnent grâce à un boitier à piles qui permet de faire tourner les roues et d’allumer les ampoules.

Grâce à ce jouet, l’enfant peut s’initier aux lois physiques et mettre en pratique ses apprentissages à l’aide d’une notice illustrée. Il faut toutefois penser à acheter en plus 2 piles LR6 non incluses pour faire fonctionner le kit. Très ludique, ce coffret est particulièrement adapté aux enfants curieux et passionnés par les exercices de manipulation.

Le kit de construction d’une mini éolienne de Buki



Pour les passionnés de l’éolien, vous pouvez opter pour ce coffret qui permet de monter une éolienne de 90 cm à placer à l’extérieur, sur le sol. La production permet à priori de recharger une pile. Attention, la pile n’est hélas pas incluse. Le kit est accompagné d’une voiture à assembler selon 4 modèles différents et qui peut être alimentée par la pile chargée au moyen de l’éolienne. Une bonne initiation à l’éolien et à ses applications pratiques.

Le coffret Super Circuits chez Gallimard

Ce coffret invite à explorer l’histoire de l’électricité, ses modes de production et son rôle essentiel. À l’aide des pièces en carton et des éléments fournis (2 LED, des fils et un bloc piles), il permet de construire un circuit électrique, d’assembler un robot en carton capable d’allumer ses yeux, tout en expérimentant l’électricité statique et le pouvoir des aimants. En complément des étapes de réalisation, des pages documentaires détaillent les grandes découvertes qui ont marqué l’évolution de l’électricité.

💖On aime aussi : les kits de construction d'éoliennes flottantes L’association Offshore Wind 4 Kids propose des ateliers gratuits à destination des enfants pour les initier à l’éolien offshore. Au cours des sessions proposées, les enfants peuvent ainsi fabriquer leur propre éolienne en mer miniature. Sur le site internet de l’association, il est possible d’acheter des kits pour fabriquer une éolienne offshore miniature à la maison. Différents modèles sont disponibles : l’éolienne flottante à contrepoids, semi-submersible, avec barge flottante, etc.

FAQ : Tout savoir sur les jeux éducatifs sur l’électricité

Pourquoi proposer des jouets éducatifs sur l’électricité aux enfants ?

Les jouets éducatifs sur l’électricité permettent aux enfants de découvrir des concepts scientifiques essentiels tout en s’amusant. Ces outils favorisent la compréhension des phénomènes électriques et peuvent susciter un intérêt pour les sciences. En combinant apprentissage théorique et pratique, ils renforcent la curiosité naturelle des jeunes et stimulent des compétences comme la logique ou la résolution de problèmes.

Ces jouets sont-ils adaptés à tous les âges ?

La majorité des jouets scientifiques sur l’électricité sont conçus pour des enfants à partir de 8 ans, âge où ils disposent de la dextérité et de la compréhension nécessaires. Toutefois, certains jouets existent pour des tranches d’âge plus précoces, avec des mécanismes simplifiés. Il est important de vérifier les indications du fabricant avant achat.

Les jouets scientifiques sont-ils vraiment sûrs ?

Oui, les jouets éducatifs respectent des normes strictes de sécurité. Ils ne contiennent pas de composants dangereux ou susceptibles de provoquer des blessures. Les notices accompagnent les produits pour une utilisation optimale et sécurisée, sous la supervision des adultes si nécessaire.

Peut-on utiliser ces jouets en milieu scolaire ?

Les jouets éducatifs sur l’électricité trouvent une place idéale dans les salles de classe. Ils peuvent compléter les cours de sciences en offrant des activités pratiques adaptées aux jeunes apprenants. En utilisant ces kits, les enseignants peuvent illustrer des principes comme les circuits électriques ou les énergies renouvelables.

Faut-il des compétences spécifiques pour utiliser ces jouets ?

Ces jouets sont conçus pour être accessibles aux enfants et nécessitent uniquement un accompagnement minimal des adultes. Les notices fournies sont illustrées et expliquées de manière claire, ce qui permet une prise en main rapide et intuitive.

Ces jouets favorisent-ils les compétences futures des enfants ?

Oui, en expérimentant avec ces kits, les enfants développent des compétences transversales comme la pensée critique, la logique et la créativité. Ces compétences leur seront utiles dans des domaines variés, notamment les STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).