Illustration fictive générée par l'IA DallE-3.

Pour la première fois, TotalEnergies propose à ses clients une offre dite à « tarification dynamique », censé les inciter à décaler leurs usages en cas de tension sur le réseau. Mais l’énergéticien ne parvient pas à être réellement concurrentiel face aux offres du même type proposé par EDF. Comment fonctionne la nouvelle offre « Heures éco + » de TotalEnergies et pourquoi est-ce si difficile de la rentabiliser ?



Cet hiver s’annonce nettement moins compliqué pour notre réseau électrique que le précédent. Néanmoins, la sobriété reste de mise pour éviter de mettre le réseau en mauvaise posture en cas de vague de froid intense, mais aussi pour économiser tout simplement de l’énergie. Afin d’encourager les consommateurs à reporter leurs usages en cas de forte demande (typiquement, par grand froid), les fournisseurs proposent des offres spécifiques. TotalEnergies commercialise ainsi l’offre « Heures éco + » présentée avec la formule suivante : « un prix du kWh attractif pour récompenser vos efforts lors des jours de forte tension sur le réseau ! »

L’offre « HeuresEco+ », concurrente des offres d’EDF



Qu’en est-il exactement ? L’offre fonctionne à peu près sur le même principe que celle proposée par EDF sous l’appellation « Zen flex », ou comme l’option Tempo du tarif réglementé. Les clients sont incités à réduire fortement leurs usages pendant les 20 jours « éclair » correspondant à des périodes de forte demande en électricité, choisis par TotalEnergies. En contrepartie, ils bénéficient d’un prix du kWh attractif le reste de l’année sur les heures pleines et les heures creuses.

Quelles différences existe-t-il entre les contrats de TotalEnergies et d’EDF ? Chez EDF, les jours « sobriété » de l’offre Zen flex sont au nombre de 20 et les jours « rouges » de Tempo au nombre de 22. Chez TotalEnergies, l’offre Heures éco + comporte 20 jours « éclair », qui peuvent être activés du 15 octobre au 15 avril. La période est plus étendue que celle d’EDF, qui ne peut déclencher ses jours rouges et sobriété uniquement entre le 1ᵉʳ novembre et le 31 mars.

Des tarifs moins attractifs chez TotalEnergies

Côté tarif, au 1ᵉʳ décembre 2023, pour une puissance de 9 kVA, le prix de l’abonnement est strictement identique chez EDF et TotalEnergies : 16,55 euros TTC/mois pour les deux offres Zen flex et Heures éco +. Les jours « éclair » de TotalEnergies comprennent des heures de vigilance (de 7 h à 15 h puis de 18 h à 20 h) pendant lesquelles le prix est 4 fois plus élevé que celui des heures pleines au tarif réglementé de vente. Il s’établit à 0,9760 euro TTC/kWh, soit quasiment 1 euro le kilowattheure.

Malgré cela, le tarif du kWh en heures creuses, censé être très bon marché pour contrebalancer le prix excessif durant les jours de sobriété imposés, n’est pas particulièrement bas : il s’établit à 0,1464 €, soit à peine 5 % de moins que celui du tarif réglementé. C’est assez chiche et cela rend très compliquée la rentabilisation de cette offre. D’autant que les 8 heures creuses proposées quotidiennement par TotalEnergies sont moins généreuses que les 17 h quotidiennes de l’offre Zen flex d’EDF. Même remarque pour les heures pleines des jours de vigilance, plus longues que les heures pleines des jours sobriété d’EDF (+ 3 h).

TotalEnergies, qui ne fait d’ailleurs aucune mention de cette offre sur son site, l’a certainement créé pour répondre à une simple obligation légale. En effet, depuis le 1ᵉʳ juillet 2023, les fournisseurs disposant un portefeuille de plus de 200 000 clients doivent impérativement proposer une offre « à tarification dynamique ». Certains le font avec moins d’enthousiasme que d’autres, malgré les avantages financiers que cela peut offrir aux clients et à l’important service rendu au réseau électrique.