Crédit : Image de Freepik /RE

Le choix d’une pompe à chaleur (PAC) est un investissement stratégique pour réduire ses factures d’énergie tout en limitant son impact environnemental. Le coût d’une PAC varie cependant en fonction de nombreux paramètres, notamment le type de technologie (air-air, air-eau, eau-eau) et la surface de votre logement. Dans cet article, nous passons en revue les principaux éléments qui influencent le prix d’une PAC en 2025 et comparons les tarifs selon chaque modèle pour vous aider à identifier le meilleur rapport qualité-prix.

Pourquoi s’intéresser au coût des pompes à chaleur en 2025 ?

L’installation d’une pompe à chaleur – appelée également PAC – est un investissement à long terme qui vous garantit un chauffage à la fois performant, économique et écologique. Côté budget, le coût de l’installation d’une PAC varie entre 90€ et 200€ par mètre carré en fonction de la technologie choisie et des travaux à prévoir. A cela s’ajoute un entretien bisannuel qui oscille entre 180€ et 300€.

La bonne nouvelle est que l’état souhaite inciter les propriétaires à investir dans ce système écologique en octroyant des aides financières telles que MaPrimeRénov’ ou l’éco-PTZ. Ces aides devraient encore augmenter en 2025 ! C’est donc le bon moment pour envisager la pose d’une pompe à chaleur, un équipement toujours plus apprécié.

Quels sont les éléments qui composent le coût total d’une pompe à chaleur ?

Prix d’achat d’une pompe à chaleur en 2025 selon les types

Le coût d’installation d’une pompe à chaleur va varier en fonction de plusieurs critères : la technologie utilisée, le COP (coefficient de performance) et la taille de l’habitation.

Coût des pompes à chaleur*, sans la pose :

Prix pompe à chaleur air/air (chauffage et climatisation) : 2 500 € à 5 000 €

Prix pompe à chaleur air/eau (aérothermique) : 8 000 € à 15 000 €

Prix pompe à chaleur eau/eau (géothermique) : 12 000 € à 15 000 €

*Ces prix sont donnés à titre d’indication et diffèrent selon la marque de l’appareil et sa puissance.

Frais d’installation et coûts annexes

Il est difficile de donner une évaluation précise car le calcul du coût de la pose d’une pompe à chaleur dépend de plusieurs facteurs : le modèle de l’appareil, sa puissance (COP) et le système choisi. Dans le cas d’une PAC air/air ou air/eau, il faudra compter entre 3 000 € et 8 000 €.

En ce qui concerne la PAC géothermique, son installation demande un forage avec la création de deux puits : un puits de captage et un puits de rejet. Le prix d’une pompe à chaleur géothermique se situe autour de 10 000 € peut grimper jusqu’à 15 000 €, et plus, car une étude du sol et des travaux de terrassement sont nécessaires.

Coût d’entretien annuel et de maintenance

Depuis 2020, un entretien tous les deux ans est obligatoire pour les PAC d’une puissance comprise entre 4 et 70 kWh. Le prix de l’entretien oscille entre 180 € et 300 € selon le contrat : visite ponctuelle ou contrat de maintenance.

Cette visite de contrôle a pour but de vérifier le bon fonctionnement de toutes les parties du système. Il vous incombe cependant de nettoyer régulièrement les parties visibles, comme le ventilateur et l’unité extérieure par exemple. Les pièces à remplacer en cas de panne sont prises en charge si la PAC est sous garantie. C’est une clause à vérifier avant de vous engager à acheter une PAC.

À lire aussi

Impact des aides financières sur le coût total

Les aides financières permettent de baisser considérablement le prix d’une pompe à chaleur, parfois de moitié. Le montant octroyé peut aller de 3 000€ à 5 000€, jusqu’à 11 000€ pour une PAC géothermique. Pour bénéficier de ces aides, il est obligatoire de faire intervenir une entreprise certifiée RGE.

Les aides disponibles en 2025

MaPrimeRénov’ Sous conditions de ressources Eco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) PAC air/air n’est pas éligible à l’éco-PTZ Coup de pouce chauffage Cumulable avec MaPrimeRénov’ et l’éco-PTZ Certificat d’économie d’énergie (CEE) Proposé par les fournisseurs d’énergie

A savoir Les PAC air/air ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov’ ni à l’éco-PTZ, mais les fournisseurs d’énergie ont la possibilité d’accorder une aide dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE).

Comparatif des coûts selon le type de pompe à chaleur en 2025

Le coût d’une pompe à chaleur dépend de sa technologie, de sa puissance et de la superficie à chauffer.

Pour prévoir un budget global, voici un tableau récapitulatif qui regroupe les différents postes de dépenses :

Type de pompe à chaleur Coût d’achat Coût de la pose Coût de l’entretien bisannuel Estimation du coût global* fourchette basse et haute PAC air/air 2 500 € à 5 000 € 3 000 € à 8 000 € 180 € à 300 € 3 500 € 13 000 € PAC air/eau 8 000 € à 15 000 € 3 000 € à 8 000 € 11 000 € 23 000 € PAC eau/eau 12 000 € à 20 000 € 10 000 € à 15 000 € et + 22 000 € 35 000 € et +

*Ce calcul est une estimation globale qui dépend bien évidemment des travaux à réaliser.

Conclusion : Quel est le meilleur rapport qualité-prix pour une pompe à chaleur en 2025 ?

Pour faire votre choix, il est recommandé de lister les critères à prendre en compte : votre budget, la surface de votre logement et son isolation, le mode de chauffage que vous souhaitez ou que vous avez déjà. Comparez ensuite les résultats obtenus avec les différents modèles de PAC. Déposez également un dossier auprès des organismes d’état pour savoir si vous êtes éligible aux aides financières.

Besoin d’un conseil professionnel ou d’une estimation personnalisée ? Pour connaître le coût exact d’une installation de pompe à chaleur adaptée à votre domicile, n’hésitez pas à demander un devis gratuit. Un expert en pompe à chaleur réalisera une étude sur-mesure pour choisir le chauffage correspondant à vos critères.