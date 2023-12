Un groupe électrogène alimentant une borne de recharge pour voiture électrique à Deauville / Image envoyée par un lecteur de Révolution Énergétique.

Exceptionnellement, des voitures électriques sont observées en train de se recharger au moyen d’un groupe électrogène essence, ou sur une borne elle-même alimentée par un puissant générateur diesel. Si l’image, on ne peut plus paradoxale, interpelle et se retrouve parfois instrumentalisée par de farouches opposants à la transition énergétique, le concept n’est pas si choquant dans les faits. Il s’agit souvent de solutions utilisées de façon très ponctuelle, en secours ou lors d’évènements temporaires.

Sur la photo qu’un conducteur de voiture électrique indigné nous a fait parvenir, on distingue un véhicule branché sur une borne de recharge de forte puissance. Le cliché est pris depuis un hôtel de Deauville, où se déroulait fin novembre un salon dédié aux gestionnaires de flottes automobiles. Rien de bien original jusque-là. Sauf que… la borne semble alimentée par un volumineux groupe électrogène au diesel de 350 kVA, maladroitement dissimulé derrière des grillages bâchés. Selon la fiche technique communiquée par le loueur, dont le nom est visible sur la photo, la machine consommerait jusqu’à 85 litres de carburant par heure de fonctionnement à pleine charge. Un engin pas vraiment compatible avec la philosophie du véhicule électrique et de la transition énergétique, à priori.

Le groupe électrogène, dissimulé derrière des bâches / Images envoyées par un lecteur de Révolution Énergétique.

Pourtant, il n’y a pas grand-chose de fondamentalement révoltant dans cette image. Car il s’agit d’une borne de recharge rapide installée pour quelques jours seulement, le temps d’un évènement. Les organisateurs n’avaient probablement pas d’alternative bas-carbone pour proposer une solution de recharge de forte puissance aux clients ou visiteurs du salon. Dans la rue, rares, pour ne pas dire inexistants, sont les raccordements publics capables de délivrer des puissances de l’ordre de la centaine de kilowatts. De même, essayez de trouver un loueur de batteries mobiles capables de délivrer plus de 100 kW durant deux jours. C’est impossible. Ce genre de matériel existe bel et bien, mais il est peu répandu et exclusivement utilisé par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis.

À lire aussi

Plus facile de louer un puissant groupe électrogène qu’une batterie

À l’inverse, se procurer un groupe électrogène industriel de forte puissance est d’une facilité enfantine. Ces machines sont disponibles à n’importe quel endroit de l’hexagone et louables à petit prix : 1 109 € TTC/jour, par exemple, pour le modèle que nous avons identifié sur la photo. Voilà pourquoi elles sont exceptionnellement utilisées pour recharge des voitures électriques lors d’un évènement, sans alternatives. L’absence de filière de location de méga batteries mobiles, adaptées aux chantiers et au grand événementiel, est peut-être le seul motif d’indignation. S’il devient de moins en moins compliqué de se procurer de petites batteries mobiles adaptées, entre autres, aux tournages de cinéma et petits festivals, les solutions sont quasiment inexistantes lorsqu’il s’agit de dépasser quelques dizaines de kilowatts.

Quoi qu’il en soit, la parenthèse très carbonée de cette borne de recharge temporaire n’est en rien un reflet de la mobilité électrique ni de la transition énergétique. Au quotidien, la totalité des voitures électriques qui circulent en France se branchent sur le réseau national pour se recharger. Elles consomment une énergie locale et ultra-bas-carbone, puisque provenant majoritairement de nos centrales nucléaires, barrages, éoliennes et panneaux solaires. Voilà la réalité.

À lire aussi