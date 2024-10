Illustration : Sany.

Avant leur mise en service, les éoliennes sont soumises à des tests pour évaluer leur résistance et leur durabilité sous divers scénarios. En Chine, une entreprise spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables a inauguré un banc d’essai – le plus grand au monde – conçu pour recevoir des turbines d’une puissance maximale de 35 mégawatts (MW). Un niveau bien au-delà de ce qui est actuellement disponible sur le marché.



L’équipement de test a été conçu par l’entreprise chinoise SANY Renewable energy, et est entré en service le 15 octobre dans le centre d’essai de l’entreprise, en Chine. Il servira à tester la fiabilité des puissantes éoliennes en mer au cours de leur vie. Pour cela, ce banc d’essai est capable de simuler jusqu’à 20 ans d’exploitation d’un appareil en seulement un an en accélérant les conditions normales d’usure et de vieillissement. Ainsi, les éoliennes y sont testées sous des cycles intensifs de fonctionnement pour déterminer leur durabilité et leur robustesse. L’équipement permet de tester les performances des éoliennes sous des conditions normales et extrêmes, d’identifier leurs seuils de défaillance et de valider leurs modèles de conception.

Fabriquée entièrement en Chine, la machine comprend six vérins hydrauliques de 100 tonnes, offrant six degrés de liberté qui lui permettent de simuler tous les types de mouvements et de forces que l’éolienne pourrait rencontrer dans la réalité. Grâce à un couple d’entraînement maximal de 36 MN-m (méganewton-mètre) et d’un moment de flexion de 80 MN-m, l’équipement est capable de reproduire les conditions météorologiques les plus extrêmes, y compris les typhons. Ces caractéristiques techniques font de l’appareil le plus grand de sa catégorie dans le monde.

Quand il est question d’éoliennes géantes, parfois aussi hautes que des gratte-ciels, le regard se porte systématiquement vers la Chine, où la course au gigantisme ne connaît pas de fin. Le record de l’éolienne la plus puissante est constamment battu. En juin, par exemple, Dongfang Energy mettait en service un modèle d’une puissance inédite de 18 MW. Peu de temps après, Myngyang SE présentait une éolienne de 20 MW, mais celle-ci était rapidement détrônée par Dongfang qui a renchéri avec un modèle de 26 MW désormais le plus puissant à ce jour. De son côté, l’entreprise SANY a conçu son banc d’essai pour accueillir des appareils de puissance allant jusqu’à 35 MW. Cela laisse penser que la Chine est encore loin d’avoir atteint ses limites en termes de puissance et de taille.