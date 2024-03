Le toit solaire des bâtiments de Teraco en Afrique du Sud / Image : Teraco, modifié par : RE

Un spécialiste sud-africain des data center se lance dans la production d’énergies renouvelables avec la construction d’une vaste centrale photovoltaïque. Ce type d’initiatives, si elles se multiplient, pourraient s’avérer salvatrices pour un pays en proie aux coupures d’électricité du fait d’un réseau largement défaillant.

Teraco, opérateur de centres de données informatiques depuis maintenant 16 ans, vient de recevoir une allocation de capacité réseau de la part d’Eskom, principale compagnie de production et de distribution d’électricité, pour son projet de centrale photovoltaïque de 120 MW. Cette nouvelle signe peut-être le début d’une nouvelle ère pour un pays dont le réseau électrique est dans un état critique.

Jusqu’à maintenant, Teraco n’avait déployé que 6 MW de photovoltaïques sur les toitures de ses centres de données. L’entreprise passe donc à la vitesse supérieure avec ce projet qui devrait permettre de produire près de 338 GWh d’électricité propre par an. Celle-ci sera ensuite acheminée depuis son site d’implantation dans la province de Free State, jusqu’aux différents data center de l’entreprise à travers le réseau d’Eskom et les réseaux électriques municipaux.

Avec ce projet, Teraco devrait limiter sa dépendance aux énergies fossiles, puisque la production électrique d’Afrique du Sud dépend, aujourd’hui, à 80% du charbon. Surtout, cela devrait lui permettre de sécuriser ses approvisionnements en électricité dans un pays ou les délestages sont monnaies courantes.

En attendant le JET

Depuis 2007, l’état du réseau électrique du pays est, en effet, en chute libre, la faute à un cruel manque de maintenance des centrales à charbon et à de gros problèmes de corruption au sein d’Eskom. Rien qu’en 2023, on comptait pas moins de 332 jours de délestage pouvant durer de 2 heures à plus de 10 heures ! Face à cette situation, plusieurs pays dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont lancé le JET (Just Energy Transition), un plan d’investissement massif de 8,5 milliards de dollars destiné à aider le pays à sécuriser son réseau électrique et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Malgré ce plan, il faudra vraisemblablement de nombreuses années pour que la situation s’améliore de manière concrète. Pour pallier cette situation, de nombreux établissements, en particulier dans le secteur du tourisme, se tournent vers les énergies renouvelables pour devenir autonomes en énergie, un peu à la manière de Teraco.