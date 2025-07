Au paradis du charbon, les renouvelables ont été les rois

La centrale au charbon de Turów en Pologne / Image : Wikimedia - Petr Vodička

La Pologne a longtemps été l’un des pays européens les plus dépendants du charbon. Progressivement, elle tente de s’en désintoxiquer. Un palier symbolique vient d’être atteint.

La Pologne reste l’un des pays d’Europe dont la production d’électricité est la plus fortement émettrice de dioxyde de carbone (CO 2 ). Une moyenne d’environ 700 g d’équivalent CO 2 par kilowattheure (gCO 2 éq/kWh) produit en 2024. Contre à peine plus de 30 gCO 2 éq/kWh pour la France. En cause, le lien étroit que le pays entretient avec le charbon. En 2024, quelque 54 % de son électricité était encore produite par ce combustible fossile ultrapolluant. Et seulement 30 % par des sources bas-carbone.

Pourtant, en Pologne aussi, la transition énergétique est en marche. Il y a deux ans à peine, c’était même encore 70 % de l’électricité du pays qui était produite à partir de charbon. Mais selon le think tank local Forum Energii, pour la toute première fois, la part de ce combustible fossile dans le mix polonais est descendue sous la barre des 50 %. C’était sur le deuxième trimestre 2025. Greenpeace Pologne annonce même qu’en juin dernier, les énergies renouvelables ont produit 44,1 % de l’électricité locale. Contre « seulement » 43,7 % pour le charbon.

L’éolien pour suppléer le photovoltaïque dans un pays qui manque de soleil

Ces chiffres encourageants semblent être le résultat d’une combinaison de facteurs. D’abord, d’une consommation totale d’énergie en Pologne qui a su rester relativement stable depuis les années 1990. Ensuite, d’une efficacité qui est montée en flèche. Dans les années 1990, les rendements des centrales à charbon polonaises ne dépassaient guère les 35 %. Idem pour les chaudières du résidentiel. Le tout a été modernisé. Grâce notamment à l’installation de pompes à chaleur et de systèmes de chauffage urbain avec centrales de cogénération et à l’amélioration des normes d’isolation des bâtiments.

Côté strictement production d’électricité, les renouvelables sont parfois à la peine pour cause de météo peu favorable. La capacité solaire installée — environ 21 gigawatts (GW) — est en effet encore nettement supérieure à la capacité éolienne. Or, en Pologne, les conditions pour une production photovoltaïque importante ne sont pas toujours réunies. Particulièrement à l’automne et en hiver. Ainsi, en 2024, ce sont essentiellement les parcs éoliens qui ont participé à la production d’électricité du pays. À hauteur d’un peu moins de 15 % contre environ 11 % pour le solaire.

Le pays vient d’ailleurs de se lancer dans l’aventure de l’éolien en mer. Avec un projet de parc à 23 km de la côte nord, d’une capacité finale de 1 140 mégawatts (MW). La première centrale nucléaire de Pologne qui, elle, devait être démarrée en 2033 a, de son côté, pris du retard. Elle est désormais annoncée plutôt pour 2040. Mais déjà, un second projet, de minicentrale canadienne — un petit réacteur modulaire (SMR) de 300 MWe — cette fois, est sur les tablettes.