« Drill baby, drill » : et si c'était pour la géothermie au lieu du pétrole ?

Il n’y a pas de révolution énergétique sans technologie nouvelle. Et nous aimons bien suivre leurs développements au fur et à mesure de leur progrès. Nous avons rencontré Hervé Lautrette, CEO d’AGES (Advanced Geothermal Energy Storage) et nous sommes revenus sur son concept de stockage d’énergie thermique souterrain qui permet de palier l’intermittence des EnR&R (Energies Renouvelables et de Récupération) pour mieux restituer à la demande de l’énergie décarbonée.

AGES est une société nouvelle, fondée en juin 2025. Mais son concept n’est pas neuf, puisqu’il se base sur l’expérience réussie du projet pilote livré en 2022 pour un lotissement à Cadaujac, dans le département de la Gironde. Nous l’avions alors couvert dans nos colonnes. Le système permet de stocker en profondeur la chaleur produite pendant l’été par des capteurs solaires thermiques et de la conserver pendant plusieurs mois dans le sous-sol pour ensuite la restituer à la demande afin de chauffer un ensemble de 67 logements pendant l’hiver. Il s’agit ainsi d’un véritable système de stockage thermique intersaisonnier.

Et c’est une première en France ! La technologie employée est qualifiée de HT BTES (en anglais High Temperature Borehole Thermal Energy Storage, soit Stockage d’énergie thermique à haute température par forage). La solution consiste à creuser des forages de 30 à plus de 1000 mètres de profondeur, selon la quantité d’EnR&R (Énergies Renouvelables et de Récupération) à valoriser. L’ensemble forme un maillage très strict de forages, lesquels sont équipés d’échangeurs souterrains en boucles fermées, dans lequel circule un fluide caloporteur à haute température (25 °C < T°C < 90 °C). La chaleur est alors transférée au sous-sol par simple conductivité thermique entre le fluide caloporteur et le volume de terrain utilisé. « C’est une véritable batterie thermique souterraine que nous réalisons », nous dit Hervé Lautrette.

Des projets dérisqués aux méthodes de forages non-intrusives

Cette technologie présente des avantages importants : « Tout d’abord, contrairement aux technologies de forage plus classiques employées dans l’oil & gas ou la géothermie profonde sur boucle ouverte traditionnelle, l’utilisation d’une boucle fermée nous permet de dérisquer l’exploitation du sous-sol. Premièrement nous ne sommes plus tenus d’explorer le sous-sol pour valider la présence d’une ressource en eau souterraine. Deuxièmement nous ne sommes plus tributaires des conditions d’exploitation des gisements géothermiques explorés. En effet, avec un stockage d’énergie souterrain en boucles fermées, c’est la roche qui stocke la chaleur par simple conductivité thermique et non les eaux géothermales qui sont exploitées par pompage et réinjection. Par conséquent, nous n’avons plus besoin de stimuler le sous-sol pour sécuriser la mise en relation du réservoir souterrain avec les forages ».

Pour déployer une solution de géothermie quelle qu’elle soit, il est indispensable d’avoir recours à des moyens de forage. Toute cette expertise technique est portée jusqu’à aujourd’hui par le savoir-faire du secteur de l’oil & gas qui explore depuis plus de 150 ans le sous-sol. Mais apparaît une difficulté majeure : « Le baril de pétrole se vend beaucoup plus cher jusqu’à aujourd’hui que le baril d’eau chaude. Pour parvenir à rallier l’industrie du pétrole à la cause de la géothermie, il nous faut proposer un nouveau modèle économique où le prix du MWh de Géothermie deviendra plus compétitif que le MWh d’énergie fossile. Et pour y parvenir, le seul moyen qui nous soit donné est de faire baisser le coût du forage si nous voulons rendre la géothermie économiquement plus compétitive et attractive ! ».

Et, pour atteindre cet objectif, il faut une connaissance parfaite des méthodes de forage existantes et des techniques innovantes. « Chez AGES, nous n’avons pas moins de 6 experts spécialisés dans le forage profond provenant du secteur de l’Oil & Gas. » La clé de la géothermie est-elle à trouver dans les technologies issues des énergies fossiles ?

Le stockage souterrain en pointe dans la valorisation de la chaleur fatale

AGES vise aujourd’hui plus particulièrement le marché des énergies de récupération avec la valorisation de la chaleur fatale produite par les process industriels, car son concept peut être mis à l’échelle des énormes volumes de chaleur produits dans certaines installations. Hervé Lautrette nous indique avoir été en contact avec de nombreux industriels très intéressés par la technologie d’AGES. En effet, les industriels sont aujourd’hui à la recherche de solutions vertueuses et décarbonées pour pérenniser leur modèle économique non seulement vis-à-vis d’ambitions écologiques affichées, mais également pour stabiliser le coût de leur énergie et assurer la pérennité de leur modèle industriel. Toutes choses que permet le stockage souterrain de chaleur.

Hervé Lautrette ajoute : « Nous pouvons nous adresser également au secteur du bâtiment. Notre solution est particulièrement adaptée à la rénovation, car notre stockage souterrain fonctionne à haute température. Il est donc compatible avec des systèmes de chauffages à haute température qui équipent encore une grande partie du parc immobilier existant. ».

Évoluer sans opposer

Pour preuve de sa démarche, AGES a choisi des locaux forts symboliques. La société s’est en effet implantée dans le Parc Newton à Bègles (Gironde) ; or, il s’agit d’un ancien site pétrolier appartenant à ExxonMobil et dédié à la recherche et l’exploration pétrolière – et qui est équipé entre autres du premier dispositif de stockage d’énergie thermique souterrain sur aquifère de France avec la réalisation dans les années 80 d’un doublet géothermique réversible.

« Le choix de ce site est important pour nous. Nous ne voulons pas opposer pétrole et géothermie, nous voulons les faire coexister. La maîtrise de l’énergie grâce à l’exploitation des énergies fossiles a permis de construire une société occidentale suffisamment riche et développée pour industrialiser son économie et instaurer un grand nombre d’acquis sociaux jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit maintenant de passer à l’étape suivante. Le savoir-faire de l’industrie pétrolière sera fondamental pour le succès de la géothermie. Et nous allons démontrer à l’industrie pétrolière qu’elle pourra trouver des activités profitables aussi dans la géothermie. »

Hervé Lautrette ajoute : « Donald Trump a dit ‘Drill, baby, drill’ [fore, bébé, fore] ; creuser, d’accord, mais pourquoi pas pour la géothermie ? Les nord-américains l’ont bien compris. Il n’y a jamais eu autant de startups américaines spécialisées dans la Géothermie ».