Illustration : RE, Google Earth.

D’ici 2030, un immense parc solaire devrait voir le jour dans le désert de Kubuqi, en Mongolie-Intérieure. Un projet démesuré dont le chantier a récemment été pris en photo par l’agence spatiale américaine (NASA).

Récemment, on évoquait la mise en service de la centrale solaire la plus haute du monde, située à 5 228 mètres d’altitude en Chine. C’est dans ce même pays qu’un nouveau projet spectaculaire est en construction.

Il s’agit d’un immense parc photovoltaïque qui sera implanté dans le désert de Kubuqi, qualifié de « mer de la mort », en Mongolie-Intérieure. Contrairement à la Mongolie extérieure qui est un pays indépendant que nous connaissons sous l’appellation de Mongolie, la Mongolie-Intérieure est une région autonome de Chine. Principalement désertique, ce territoire va donc accueillir un gigantesque parc solaire. Dans le détail, le projet qui doit entrer en service en 2030 devrait s’étendre sur une longueur de 400 km pour 5 km de largeur. Sa capacité finale installée sera de 100 gigawatts dont 5,4 le seraient déjà. Cela équivaut à la totalité de la puissance solaire déployée en Allemagne, par exemple.

Images satellites du sillon matérialisé par le désert du Kubuqi, sur lequel s’etendront les centrales solaires. La ligne bleue représente 400 km / Images : Google Earth.

Deux centrales solaires géantes déjà installées

La Nasa a pris des photographies du site en 2017 et décembre 2024, attestant de la présence de nombreux panneaux solaires installés entre ces deux dates. Actuellement, une centrale de 2 GW est déjà présente, installée par l’entreprise d’État China Three Gorges. Une seconde centrale de 300 MW est également visible sur les photos. Elle a été construite par la State Power Investement Corp. et ressemble à un cheval depuis le ciel.

Selon le communiqué de l’agence spatiale américaine, les dunes du désert de Kubuqi « sont devenues une mer de possibilités photovoltaïques, transformée par une vague de panneaux solaires récemment installés. Cette construction fait partie du plan pluriannuel de la Chine pour ériger un grand mur solaire, conçu pour produire suffisamment d’énergie pour alimenter Pékin ». Cette zone désertique n’a pas été choisie par hasard. Particulièrement ensoleillée, elle dispose d’un terrain plat et d’une proximité avec des centres industriels. Ce projet est une nouvelle preuve des ambitions chinoises en matière de déploiement des énergies renouvelables.

