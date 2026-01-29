Avec des panneaux sur tous les toits, le solaire produirait 80 % de la consommation électrique française

Illustration : Alfred Evelina.

Quelle quantité d’électricité photovoltaïque pourraient produire nos toitures ? Des chercheurs européens ont fait le calcul. Le résultat fait rêver, mais doit être considéré avec beaucoup de recul.

La stratégie européenne pour l’énergie solaire mise en place en 2022 visait 380 gigawatts (GW) de panneaux photovoltaïques installés d’ici 2025. Or, selon SolarPower Europe, la capacité solaire réellement installée avait déjà atteint sur le continent les 406 GW en fin d’année dernière. Et des chercheurs du Joint Research Centre (JRC) de la Commission européenne révèlent aujourd’hui un vaste potentiel encore inexploité en la matière. Des millions de toits qui, couverts de panneaux photovoltaïques, pourraient permettre aux États membres de l’Union de produire beaucoup d’énergie.

En moyenne, l’étude parue dans la revue Nature Energy conclut que quelque 50 % des besoins européens — sur une base de consommation de 2024 — pourraient être ainsi satisfaits. Avec un potentiel qui, bien sûr, n’est pas uniformément réparti sur l’ensemble de l’Europe. Des pays comme la Finlande et la Suède ne sont pas avantagés en la matière. Mais les chercheurs estiment que la France et l’Allemagne, par exemple, pourraient produire ainsi jusqu’à 80 % de leur demande en électricité actuelle. Soit respectivement 432 térawattheures (TWh) et 394 TWh. La Grèce, la Hongrie et la Roumanie, elles, pourraient même produire plus d’électricité photovoltaïque que leurs habitants en consomment !

À lire aussi

Quel entretien pour des panneaux solaires en toiture ?

Exploiter le potentiel des toitures européennes pour produire de l’énergie solaire

Pour en arriver à ces conclusions, les chercheurs ont créé un modèle numérique du parc immobilier européen. Pas moins de 271 millions de bâtiments pour une surface totale de 37 370 kilomètres carrés (km²). À partir d’hypothèses très classiques — toitures plein sud, inclinaison à 20 %, etc. —, ils ont finalement estimé que 10 000 de ces kilomètres carrés sont propices à la production d’électricité solaire. Avec une capacité potentielle de 2,3 térawatts (TW) — 1,8 TW pour le résidentiel et 0,5 TW pour le non résidentiel. De quoi rendre l’objectif d’au moins 700 GW installés d’ici 2030 complètement atteignable. Et produire 2 750 TWh par an — avec les rendements moyens des modules photovoltaïques actuels. C’est près de 40 % de la demande européenne en électricité dans un scénario 100 % renouvelable en 2050.

À ce jour, seulement 10 % des toitures européennes sont équipées de panneaux photovoltaïques. Toutefois, une directive sur la performance énergétique des bâtiments prévoit des obligations d’installation pour les nouvelles constructions. Et même des échéances pour la mise à niveau des bâtiments existants d’ici 2030. Les chercheurs du JRC voient d’ailleurs, dans les opérations de rénovation du parc immobilier actuel, une opportunité majeure pour l’intégration du solaire en toiture. Une occasion non seulement de produire toujours plus d’électricité bas carbone, mais aussi d’atteindre l’autosuffisance et de réduire la dépendance des bâtiments au réseau.

À lire aussi

À quoi ça sert un cadastre solaire ?

Un potentiel colossal mais très complexe à exploiter

Produire et injecter de grandes quantités d’électricité solaire « tel quel » serait trop beau. La réalité est plus complexe. En effet, les panneaux solaires ne produisent pas la nuit, peu par mauvais temps, et génèrent un pic de puissance phénoménal autour de 12 h. Leur production intermittente n’est pas synchronisée sur la demande d’électricité. Or, le réseau doit en tout temps produire la même quantité d’électricité que celle qui est consommée. Pour exploiter correctement l’immense gisement solaire, il faudrait ainsi déployer des capacités démentielles de stockage et stabilisation du réseau ainsi qu’un renforcement colossal des lignes électriques.