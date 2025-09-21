Cartographier la totalité du réseau électrique mondial : ces passionnés vont tenter de le faire

Image : MapYourGrid.

OpenStreetMap pourrait devenir un véritable jumeau numérique des réseaux électriques mondiaux. Une organisation veut accélérer l’édition de la célèbre base de données en source ouverte pour faciliter la planification et les investissements liés à la transition énergétique. Si le défi paraît colossal, certains pays comme la France ont déjà pris une longueur d’avance.

La décarbonation de la production d’électricité à l’échelle mondiale passera nécessairement par un développement massif des énergies renouvelables. Mais leur intégration dans les réseaux électriques suppose une modernisation et une optimisation des infrastructures. C’est dans ce contexte qu’Open Energy Transition, une organisation à but non lucratif, a lancé l’initiative MapYourGrid, en partenariat avec plusieurs acteurs internationaux. Objectif : cartographier le réseau électrique mondial pour améliorer la planification et optimiser les investissements régionaux.

MapYourGrid : accélérer la cartographie mondiale des réseaux électriques

Concrètement, MapYourGrid veut dynamiser la cartographie libre sur OpenStreetMap (OSM) grâce à des outils dédiés. Depuis le début de l’année, plus de 115 000 km de lignes électriques et 25 GW de capacités de production ont été ajoutés dans 20 pays. Partant d’un socle déjà conséquent – environ 70 % des réseaux mondiaux sont référencés –, l’ambition est d’atteindre 98 % de couverture d’ici 2028.

Pourquoi OpenStreetMap ? OpenStreetMap (OSM) est un projet collaboratif lancé en 2004, visant à créer une base de données géographiques libre et mondiale. Alimentée par des millions de bénévoles, elle sert à de multiples usages : recherche géographique, planification d’itinéraires, modélisation urbaine ou encore analyse énergétique. L’intégration des infrastructures électriques y a commencé en 2008. Aujourd’hui, cette base est utilisée par de grandes institutions, comme l’Agence internationale de l’énergie (IEA), pour modéliser les réseaux à l’échelle mondiale.

Le réseau français déjà bien avancé grâce au partenariat Enedis — OpenStreetMap

En France, le chantier est particulièrement mature. En 2021, Enedis et OpenStreetMap ont signé un partenariat pour affiner la cartographie du réseau électrique national. Trois ans plus tard, le bilan est éloquent : grâce à l’apport de quelque 2 000 contributeurs, le nombre de poteaux répertoriés a doublé, dépassant désormais 1 million. Parmi eux, 90 000 sont même qualifiés avec leur matériau. Concernant les pylônes, 255 000 étaient recensés en janvier 2024.

En 2022, Enedis a mené une étude comparative entre les données OSM et des relevés réalisés par LiDAR. Résultat : plus de 57 % des points OSM se situent à moins de 1,5 mètre de leur position réelle, une précision encourageante. Pour aller plus loin, Enedis met désormais à disposition des contributeurs OSM des orthophotographies – images aériennes rectifiées pour corriger les déformations liées au relief, à l’inclinaison ou aux distorsions optiques. Ces clichés atteignent une précision d’environ 5 cm et couvrent aujourd’hui une surface de 7 300 km².

