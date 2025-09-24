Ce producteur d'énergie vend (presque) tous ses parcs éoliens et solaires français

Illustration : Getty, modifiée par RE.

La France fait-elle peur aux spécialistes internationaux des énergies renouvelables ? C’est la question que l’on peut se poser, face au constat du groupe Iberdrola de se débarrasser de presque toutes ses installations de production éolienne et photovoltaïque.

Dans le secteur des énergies renouvelables, le nom Iberdrola vous dit sans doute quelque chose. Et pour cause, le groupe espagnol, qui fait partie des leaders mondiaux en matière de production et de distribution d’électricité, a construit et exploite le parc éolien en mer de Saint-Brieuc. Outre le troisième parc offshore français, l’énergéticien exploite 11 parcs éoliens terrestres, qui totalisent une puissance de 118 MW ainsi qu’une multitude de centrales photovoltaïques. Du fait des quelque 1,2 GW de projets éoliens et photovoltaïques à différents stades d’avancement à travers le pays, on aurait pu penser que cette dynamique n’allait que s’accélérer, et qu’Iberdrola allait consolider sa position sur le territoire français. Mais contre toute attente, l’énergéticien a décidé de revendre la quasi-totalité de son portefeuille de parcs et projets français.

Cap sur l’éolien en mer ?

Cette nouvelle survient quelques semaines seulement après que l’entreprise a annoncé une augmentation de capital d’un montant de 5 milliards d’euros. Cette augmentation devrait permettre une accélération de sa politique d’investissements en passant de 12 à 15 milliards d’euros par an. Iberdrola a notamment établi un plan d’investissement de 55 milliards d’euros réparti sur la période 2026-2031 pour la modernisation et l’extension de réseaux électriques. Cette enveloppe devrait être principalement dirigée vers les pays où la rentabilité est jugée comme stable et saine. Deux pays sont surtout visés par Iberdrola : les États-Unis et le Royaume-Uni. Ces derniers devraient ainsi concentrer plus de 80 % de ces 55 milliards d’euros.

Iberdrola conserve le parc éolien en mer de Saint-Brieuc

Malgré ce changement de cap, Iberdrola aurait décidé de conserver le parc éolien de Saint-Brieuc par le biais de sa filiale Ailes Marines. Et pour cause, le parc, qui génère environ 1,5 TWh d’électricité par an, affiche une forme olympique. Mis en service en février 2024, il a permis à la société Ailes Marine de générer, sur l’année 2024, un chiffre d’affaires de 263 millions d’euros pour un résultat net de 54 millions d’euros. D’ailleurs, Iberdrola devrait allouer plus de la moitié de ses investissements à court terme pour des projets d’éolien offshore, et espère ajouter 3 000 MW de puissance à son portefeuille international d’ici 2027.