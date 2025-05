Ce prototype d’éolienne flottante de 150 mètres va être assemblé à Brest

Image de synthèse de l'éolienne Eolink / Image : Eolink.

La startup brestoise Eolink va enfin pouvoir démarrer l’assemblage de son prototype d’éolienne flottante de 5 MW. Grâce à une structure singulière, cette éolienne permet de réduire la quantité nécessaire de matériaux tout en assurant une meilleure résistance aux turbines de grande puissance.

Chez Eolink, on croit dur comme fer que l’union fait la force, et ça se voit. Pour permettre le développement de l’éolien flottant à grande échelle, la startup française préfère miser sur quatre mâts inclinés par turbine, plutôt qu’un seul mât vertical. Pour prouver l’efficacité de ce concept, l’entreprise s’apprête à assembler un prototype à taille réelle sur le port de Brest. Celui-ci vient, en effet, de recevoir une livraison en provenance de Chine, comprenant les différents modules de cette éolienne à la structure singulière.

Ces sortes de Lego géants devraient donner naissance à une éolienne composée, non pas d’un mât, mais de quatre mâts, lui donnant une forme pyramidale. L’objectif ? Mieux répartir les contraintes mécaniques des turbines de grande puissance (jusqu’à 20 MW), tout en permettant une réduction de la taille du flotteur. La taille de ce prototype pré-commercial reste colossale puisque l’ensemble devrait dépasser les 2000 tonnes, et atteindre 150 mètres de hauteur en bout de pale.

À lire aussi

L’unique parc éolien flottant de France a produit ses premiers kilowattheures

Objectif : l’industrialisation

L’assemblage de l’éolienne devrait nécessiter un an de travail, et jusqu’à 80 salariés sur le quai dédié aux EMR du port de Brest. Une fois monté, le prototype sera remorqué jusqu’au large du Croisic pour être ancré sur le site du SEM-REV, et ainsi tenir compagnie à Floatgen, la première éolienne flottante de France. La production de l’éolienne devrait être équivalente à la consommation annuelle de 7 000 habitants.

Eolink espère une mise en service de son éolienne au printemps 2027. Celle-ci devrait être testée pendant environ 5 ans, puis permettre la mise en place d’une filière industrielle pour accélérer la fabrication des éoliennes commerciales. Dans le même temps, le port de Brest poursuit sa métamorphose pour devenir un haut-lieu de l’assemblage d’éoliennes flottantes. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la Cité du Ponant vient d’accueillir l’édition 2025 du FOWT (Floating offshore wind turbines), un salon international dédié à l’éolien offshore. Si le prototype tenait ses promesses, Eolink pourrait fortement contribuer au déploiement des turbines de 20 MW, qui sont prévues dans plusieurs appels d’offres européens, y compris celui du futur parc Bretagne sud.