Cette batterie portable DJI peut désormais injecter de l'électricité sur votre réseau domestique

La DJI Power 2000 / Image : DJI.

Le spécialiste des drones de loisir vient de frapper fort sur le secteur des batteries portables, en présentant un modèle capable d’optimiser sa production solaire au quotidien !

Après le succès de sa batterie Power 1000, qui a eu droit à une évolution en début d’été, DJI a décidé de sortir une version plus puissante : la DJI Power 2000. Celle-ci affiche des caractéristiques très intéressantes, comme une capacité de 2048 Wh et une recharge possible de 0 à 80 % en 45 minutes. Mais ce n’est pas tout. Contrairement à sa petite sœur, la DJI Power 2000 possède un atout considérable : elle peut être connectée au réseau domestique en France, en Allemagne et en Espagne, si elle est reliée à un système d’énergie solaire.

L’idée est simple. En cas de présence d’un kit solaire de balcon, DJI permet de recharger la batterie de manière intelligente pour réinjecter l’électricité au bon moment et optimiser l’autoconsommation solaire. Pour en profiter, il faut se rendre sur l’application DJI Home, et suivre les étapes suivantes :

En haut à droite, cliquer sur l’icône des paramètres, puis sélectionner Optimisation de l’énergie,

Sélectionner SSE lié au réseau.

Il est alors possible de choisir entre deux modes : le premier fait la différence heures pleines/heures creuses, tandis que le deuxième ne fait pas cette différence. En mode HP/HC, le système ajustera la charge et la décharge de la batterie en fonction de la consommation du foyer, priorisera la production solaire et optimisera la charge en fonction des coûts de l’électricité. Si les HP/HC ne sont pas prises en compte, le système maximisera l’autoconsommation. Lorsque la batterie DJI Power 2000 est connectée au réseau domestique, sa puissance de sortie est limitée à 800 W tandis que sa puissance de charge est de 2 200 W.

À lire aussi

Anker Solix lance son système de batterie domestique modulaire, mais (toujours) pas en France

L’autoconsommation arrive en France

Affichée à 1189 €, la DJI Power 2000 devient ainsi une option intéressante pour se lancer dans l’autoconsommation. D’ailleurs, compte tenu de la politique du gouvernement français au sujet de l’énergie solaire chez les particuliers, il se pourrait que ce type de solutions se développe de plus en plus. En effet, les tarifs de rachats de l’électricité auprès des particuliers ne font que chuter, et cette dynamique va être renforcée par le déplacement des heures creuses en journée, entre 12h et 17h, quand la production solaire est la plus élevée.

À l’heure actuelle, Sunology propose une solution similaire, appelée Storey, qui permet d’optimiser la réutilisation de sa production solaire. Si sa capacité est similaire, elle n’a pas la polyvalence de la DJI Power 2000. Du côté d’Ecoflow, les batteries actuelles ne peuvent pas être branchées directement au réseau domestique et nécessite l’achat d’un micro-onduleur supplémentaire appelé PowerStream.