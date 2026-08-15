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Des chercheurs parviennent à recycler 100% de l’argent contenu dans les panneaux solaires

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Par Kevin CHAMPEAUPublié le 15 août 2026
Crédits : Université de Newcastle

C’est une annonce qui ouvre des perspectives prometteuses, pour l’économie circulaire du photovoltaïque. Des chercheurs sont parvenus à recycler 100% de l’argent présent dans des panneaux solaires, ce qui laisse présager un recyclage plus avantageux d’un point de vue économique et environnemental. 

Une équipe de chercheurs de l’Université de Newcastle vient d’obtenir des résultats très prometteurs pour le recyclage de l’argent contenu dans les panneaux solaires, en frôlant un taux de récupération de 100%. Pour atteindre de tels chiffres, les chercheurs ont mis de côté les techniques à base d’acide. Ici, l’idée est de démonter puis broyer les panneaux solaires pour isoler la matière des cellules photovoltaïques. Cette matière est ensuite mise en suspension dans l’eau, avant que de l’air ne soit injecté avec des réactifs spécifiques. Ces derniers « attirent » l’argent qui se fixe aux bulles d’air et remonte à la surface. On obtient alors une sorte de mousse à la surface de l’eau qui contient tout l’argent des panneaux.

Ce procédé avait déjà montré d’excellent résultats à petite échelle. Cette fois, les chercheurs ont testé leur solution avec 468 kg de panneaux solaires en fin de vie, qui ont permis d’obtenir 22 kg de cellules solaires. Le traitement de cette matière a ensuite nécessité 90 minutes, et a permis de récupérer 100% de l’argent présent, soit 1,25% de la masse totale des matériaux traités. Le produit final obtenu était 80 fois plus concentré en argent que les cellules PV. À l’issue de cet essai, les chercheurs ont expliqué que les résultats « démontrent que la séparation par flottaison est fiable, rapide et transposable à grande échelle ».

À lire aussiLa spectaculaire hausse du prix des panneaux solaires

Rendre attractif le recyclage des panneaux photovoltaïques

Le recyclage des panneaux photovoltaïques répond à deux enjeux majeurs : éviter de surcharger les centres d’enfouissement des déchets, et optimiser des ressources minières déjà extraites, pour éviter les pénuries. Dans ce contexte, le recyclage de l’argent a une importance capitale. Du fait de sa valeur, il permettrait de rendre le processus de recyclage plus intéressant d’un point de vue financier. L’équipe de chercheurs explique d’ailleurs qu’en Australie, le recyclage des panneaux solaires reste aujourd’hui plus onéreux que leur dépôt en centre d’enfouissement.

D’ailleurs, l’argent est un métal extrêmement important pour l’industrie de la transition énergétique. Il joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des panneaux solaires, en jouant le rôle de conducteur pour distribuer le courant généré par les semi-conducteurs. Or, les tensions d’approvisionnement se multiplient alors que l’industrie photovoltaïque mondiale est responsable de 30% de la consommation annuelle d’argent en 2024, ce qui tend à faire exploser son prix. Récupérer l’argent présent dans les panneaux solaires permettrait à des pays comme la France de gagner en souveraineté grâce à des filières de recyclage.

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