Gaz, éolien, charbon, solaire : l'impressionnant yo-yo du mix électrique allemand au gré des saisons

Gaz, éolien, charbon, solaire : l'impressionnant yo-yo du mix électrique allemand au gré des saisons

Solaire
Photo de l'auteur
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 13 septembre 2025
Illustration : Getty.

L’Allemagne fera-t-elle une meilleure année que la précédente en matière de production d’électricité renouvelable ? Rien n’est moins sûr, à cause d’un début d’année difficile, qui a engendré une hausse de la consommation de charbon et de gaz. 

Grâce – ou à cause – des énergies renouvelables, l’évolution de la production électrique des pays pourrait devenir un véritable feuilleton annuel. Du côté de l’Allemagne, par exemple, le suspense règne en maître, bien aidé par des conditions météorologiques exceptionnelles. Le pays avait ainsi très mal commencé l’année, avec une production d’électricité renouvelable de seulement 80 TWh sur les quatre premiers mois. Il faut remonter à 2015 pour trouver un chiffre aussi bas, la faute à des niveaux de vent historiquement bas. En parallèle, durant le premier semestre, l’énergie produite par les barrages hydroélectriques était également en berne avec une baisse de 30 % par rapport à l’année précédente.

Mais, l’Allemagne n’a pas dit son dernier mot, et semble réaliser un come-back exceptionnel grâce à sa production photovoltaïque. Celle-ci a même permis de finir le premier semestre en limitant la casse, même si une hausse du recours aux énergies fossiles a été enregistrée avec 9,3 % de charbon en plus et 12 % de gaz naturel en plus. Sur le deuxième trimestre 2025, la production solaire s’est élevée à 29 TWh, un record absolu pour le pays. Paradoxalement, la situation a même abouti à une surproduction conduisant à de nombreux prix négatifs, atteignant jusqu’à un record de -250,32 €/MWh le 11 mai entre 13h et 14h. Il reste désormais à savoir comment va se dérouler la fin de l’année, pour un pays qui vise toujours une production issue à 80 % des énergies renouvelables d’ici à 2030.

À lire aussiFinalement, l’Allemagne n’abandonnerait pas le charbon en 2030

Témoin frappant d’un besoin de flexibilité

Cette situation illustre parfaitement les enjeux liés à un mix électrique dominé par les énergies renouvelables. Pour éliminer les centrales fossiles pilotables, qui servent aujourd’hui de tampon en cas de variation trop importante de la production renouvelable, la hausse des capacités installées, combinées au déploiement massif de capacités de stockage, doit permettre de lisser la production, et de compenser les périodes durant lesquelles la météo est moins propice.

Déployer des capacités de production à la hauteur des jours les moins cléments en termes de vent et d’ensoleillement fait, à l’inverse, planer le risque d’une surproduction pendant certaines périodes. Pour limiter ce phénomène, il faut nécessairement pouvoir déconnecter certains sites de production, lorsque la production dépasse la demande. Reste alors à trouver un modèle économique rentable pour les producteurs d’énergie, qui considère ces possibles variations de production non liées aux conditions météo.

