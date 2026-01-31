Ikea devient fournisseur d'électricité, mais son offre est bizarre

Photomontage RE, réalisé avec l'aide de l'IA.

On connaît Ikea pour son mobilier aux noms étranges. Mais bientôt, on pourrait découvrir la firme suédoise comme concurrence à EDF, puisqu’elle se lance dans la fourniture d’électricité en Allemagne, avec une particularité unique : le prix au kWh est directement indexé sur le marché de gros.

On connaît l’intérêt que porte Ikea aux énergies renouvelables. La firme suédoise s’est notamment fait remarquer dans le domaine du photovoltaïque en proposant des solutions solaires clés en main ou des kits solaires plug-and-play. Mais en Allemagne, l’entreprise veut aller encore plus loin et s’apprête à devenir un fournisseur d’électricité à part entière.

Une offre à prix dynamique, qui change toutes les 15 minutes

Néanmoins, pas question de faire comme tout le monde. Avec son offre Svea Strom, Ikea veut non seulement proposer une électricité entièrement décarbonée, mais surtout que son tarif soit indexé sur le marché de gros de l’électricité. Dans les faits, le tarif comprend un abonnement mensuel de 6,99 € (5,95 € pour les membres Ikea Family) ainsi qu’une partie variable en fonction de la quantité d’électricité consommée. Dans cet abonnement, le prix du kWh sera mis à jour toutes les 15 minutes.

Selon Ikea, en veillant à consommer de l’électricité quand il y a du vent et du soleil, il serait possible d’économiser jusqu’à 830 €/an pour une famille consommant 7 000 kWh/an.

Un potentiel coup de frein pour le déploiement du photovoltaïque chez les particuliers ?

Pour optimiser ce contrat d’électricité, la meilleure stratégie est appelée Follow the Sun et consiste notamment à consommer de l’électricité quand les parcs photovoltaïques produisent le plus d’électricité, c’est-à-dire en milieu de journée. Si l’intérêt est certain, on peut néanmoins se demander si cette stratégie ne vient pas directement concurrencer l’installation de panneaux solaires pour particuliers. L’abonnement proposé par Ikea affiche, en effet, les mêmes avantages, mais aussi les mêmes inconvénients, à la différence près de ne pas nécessiter d’investissement initial important.

En parallèle, il faut admettre que cet abonnement rend l’énergie décarbonée accessible aux personnes qui ne peuvent faire installer des panneaux solaires sur leur toiture ou leur balcon.

Quid de la France ?

En Allemagne, pour rendre possible ce type de contrat, Ikea prend en charge l’installation d’un compteur intelligent. Sur ce sujet, la France a un avantage parce que la grande majorité des Français dispose déjà d’un compteur Linky compatible avec ce type de contrats.

Néanmoins, la réglementation française est plus prudente sur le sujet et ce type de contrat est encore confidentiel. De plus, la récente crise énergétique rend les utilisateurs prudents. Car si les tarifs peuvent fortement baisser en cas de surproduction électrique, le contrat n’offre pas de protection en cas d’envolée des tarifs comme il y a quelques années. Enfin, grâce au nucléaire, le mix électrique de la France est considéré comme plus stable que celui de l’Allemagne, ce qui rend la généralisation de tels contrats moins intéressante du point de vue des particuliers comme des producteurs.