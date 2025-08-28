Insolite : cette centrale photovoltaïque va devoir être entièrement démontée puis remontée

Image : Aéroport Amsterdam-Schipol.

Une centrale photovoltaïque de 100 MWc va devoir être démontée, à proximité de l’aéroport d’Amsterdam-Schipol, parce qu’elle éblouit les pilotes en phase d’atterrissage. Le porteur de projet a tout de même une solution : des films anti-reflets.

Le chantier s’annonce colossal : l’entreprise belge Energy Solutions Group (ESG) va devoir démonter une centrale photovoltaïque composée de 228 000 panneaux, pour voir les remonter d’ici quelques mois. La raison ? Située à proximité directe de l’aéroport d’Amsterdam-Schipol, la centrale de 100 MWc est accusée d’éblouir les pilotes durant les phases d’atterrissage. La situation est telle que l’aéroport, les autorités locales et la compagnie aérienne KLM ont décidé de porter plainte.

Construite l’année dernière, elle avait déjà fait l’objet d’une décision de justice en juillet, pour le retrait de 78 000 panneaux. Désormais, c’est l’ensemble de la centrale qui va devoir être déposée. Mais ESG n’a pas dit son dernier mot, et ne compte pas gâcher les 90 millions d’euros d’investissement qui ont été nécessaires à la construction du parc photovoltaïque. L’entreprise a pour projet de retirer les panneaux, et d’y appliquer un traitement antireflet qui devrait résoudre le problème. Les panneaux seront ensuite réinstallés au même endroit. Selon le journal Les Echos, l’opération devrait se chiffrer entre 25 et 32 millions d’euros, financée conjointement par les parties impliquées.

En attendant, les atterrissages d’une des pistes vont être majoritairement suspendus entre 14 h 40 et 17 h jusqu’à fin septembre.

Les zones aéroportuaires suscitent de plus en plus de convoitises pour l’installation de centrales photovoltaïques. Elles se distinguent, en effet, par de vastes surfaces sans construction alentour, ce qui limite l’effet de masque qui peut réduire le rendement de l’installation.

Néanmoins, leur mise en œuvre reste complexe, car elles ne doivent pas éblouir les pilotes lors des phases d’envol et d’atterrissage. En France, la Direction générale de l’aviation civile a publié une note d’information technique spécifique qui stipule les règles à suivre en matière d’installation de panneaux photovoltaïques à proximité des pistes d’atterrissage. Pour l’heure, seuls quelques aéroports ont des infrastructures importantes comme celui de Lyon-Saint-Exupéry qui dispose d’une centrale de 20 MWc recouvrant 5 800 places de parking.

