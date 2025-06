La plus grande batterie d’Europe vient d’être inaugurée en Bulgarie

La batterie de Lovech (Bulgarie) / Image : Advance Green Energy.

La Bulgarie prend au sérieux la problématique du stockage de l’électricité et le montre en inaugurant la plus grande batterie stationnaire d’Europe. Celle-ci fait partie d’un vaste programme de financement du pays avec pour objectif d’atteindre 10 TWh de capacité de stockage dans les prochaines années.

Pour le moment, c’est la batterie de tous les records, sur le Vieux Continent. À Lovech, au nord de la Bulgarie, une batterie de stockage stationnaire (BESS) de presque 500 MWh de capacité, pour 124 MW de puissance, vient d’être inaugurée. Comme la plupart des BESS actuelles, elle est composée d’un ensemble de batteries stockées dans des conteneurs qui en assurent la protection. Ici, on compte 111 conteneurs de 20 pieds (environ 6 mètres), d’un poids de 42 tonnes et d’une capacité de 5 MWh.

Cette batterie, mise en œuvre par l’entreprise Advance Green Energy AD, n’est qu’une petite partie de l’objectif que s’est fixé le gouvernement bulgare, à savoir 10 000 MWh de capacité de stockage déployés dans les prochaines années. Pour y parvenir, le gouvernement a choisi de subventionner 82 projets, pour un total de 588 millions d’euros.

Objectif : décarboner le mix électrique du pays

Cet objectif témoigne de la volonté du gouvernement bulgare de décarboner son mix électrique. La tâche s’annonce difficile. Si le pays peut s’appuyer sur les 16 TWh produits chaque année par la centrale nucléaire de Kolodouy, le mix électrique du pays reste largement dominé par le charbon, qui représente 43,1 % de la production totale d’électricité. Cela s’explique notamment par les très grandes ressources en lignite qui se trouvent dans le sol bulgare.

Pour réduire progressivement la part du charbon dans le mix, la Bulgarie travaille au développement des énergies renouvelables sur son sol, et en particulier du photovoltaïque grâce à un potentiel solaire intéressant. Ainsi, les centrales se multiplient, à l’image d’une centrale de 240 MW construite par JA Solar et Solarpro, qui devrait être mise en service dans le courant de l’année. En parallèle, cette production solaire pourrait servir à produire de l’hydrogène renouvelable. Cette possibilité est actuellement étudiée via le projet H2START. Dans les années à venir, la Bulgarie espère devenir l’un des principaux exportateurs d’hydrogène vert en Europe.