Les batteries au lithium n'ont jamais été aussi peu chères

Par Miotisoa RANDRIANARISOAPublié le 12 janvier 2026
Des batteries lithium-fer-phosphate / Image : Wikimedia - Yo-co-man.

La surcapacité industrielle et la concurrence accrue entre fabricants continuent de tirer le prix des batteries vers le bas. En décembre dernier, les coûts ont atteint un nouveau plancher, et ce, malgré le contexte de hausse de certaines matières premières.

Après la flambée exceptionnelle enregistrée en 2022, les prix des batteries lithium poursuivent leur chute. Selon une enquête menée par BloombergNEF (BNEF), un nouveau record a été atteint en 2025. Le coût moyen mondial des batteries est ainsi tombé à 108 dollars par kilowattheure (kWh), contre 115 $/kWh en 2024 et 139 $/kWh en 2023. Cette baisse a été particulièrement marquée en Chine (-13 %), mais aussi en Europe (-8 %) et en Amérique du Nord (-4 %).

Le stockage stationnaire : le segment le moins coûteux du marché

Premier élément marquant du rapport de BNEF : le stockage stationnaire devient pour la première fois le segment le moins coûteux du marché. Le prix moyen des packs y atteint 70 $/kWh, soit une chute de 45 % en un an. Selon la société de recherche, cette situation s’explique par la surcapacité de l’industrie chinoise.

La Chine disposerait aujourd’hui d’une capacité de production annuelle de 557 gigawattheures (GWh) dédiée au stockage stationnaire, soit près du double de la demande mondiale. À cela s’ajoute une concurrence particulièrement intense entre fabricants, qui sont contraints de se livrer à une véritable guerre des prix, phénomène ayant déjà fragilisé l’industrie photovoltaïque du pays.

Une baisse malgré une hausse des prix des matières premières ?

Manifestement, la hausse des coûts de certains matériaux n’a globalement que peu affecté les prix des batteries. Si l’offre de lithium est restée abondante au premier semestre 2025, la fermeture de plusieurs mines en Chine, dont une majeure appartenant à CATL, a provoqué une envolée des prix. Le cobalt a également enregistré une forte hausse sur l’année.

En réalité, ces tensions sur les matières premières ont été en grande partie absorbées par l’évolution technologique du secteur. Les fabricants se tournent en effet de plus en plus vers la technologie lithium-fer-phosphate (LFP). Celle-ci est particulièrement prisée pour le stockage stationnaire et est de plus en plus utilisée pour les véhicules à courte autonomie. D’après BNEF, le prix moyen des batteries LFP s’est établi à 81 $/kWh en 2025, contre 128 $/kWh pour les batteries nickel-manganèse-cobalt (NMC).

Le même schéma devrait se maintenir en 2026. Le prix des matières premières (lithium, cobalt et nickel) devrait rester élevé, mais l’effet de hausse sera une nouvelle fois atténué par la montée en puissance des technologies LFP. BNEF anticipe ainsi un nouveau record de baisse, avec un coût moyen des batteries estimé à 105 $/kWh tous segments confondus.

