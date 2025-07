L'intelligence artificielle va gérer le réseau électrique californien, une première

Illustration : Getty, modifiée par RE.

Berceau des géants américains du numérique et de l’intelligence artificielle, la Californie incarne l’innovation technologique. On pourrait alors penser que la gestion de son réseau électrique soit tout aussi avancée. Pourtant, chez California independent system operator (CAISO), opérateur du réseau, le fonctionnement interne est encore relativement analogique. L’organisme amorce cependant une modernisation de son centre de contrôle, en commençant notamment par l’intégration d’une IA.

Chaque jour, CAISO planifie des centaines d’interruptions sur différentes portions du réseau. Ces arrêts sont le plus souvent liés à des opérations de maintenance ou, parfois, ils sont aussi prévus afin de pouvoir réduire la charge sur certaines lignes. En pratique, lorsqu’une interruption est programmée, les ingénieurs commencent par consulter un rapport de planification. Ensuite, ils insèrent les éléments d’information dans leur logiciel interne, qui calcule alors l’impact potentiel de l’arrêt sur l’ensemble du réseau électrique, permettant ainsi de prendre les décisions adaptées. Si cette démarche peut ne prendre que quelques minutes, elle devient chronophage et fastidieuse une fois appliquée aux centaines d’interruptions prévues. C’est donc ce processus que CAISO prévoit de confier à l’IA.

La première IA en charge des opérations réelles du réseau

Dans le cadre d’une nouvelle collaboration, l’entreprise OATI, basée dans le Minnesota et spécialisée dans le développement de logiciels, propose ainsi à CAISO une solution de gestion basée sur l’IA. Baptisé Genie, cet outil fera uniquement l’objet d’un projet pilote qui sera mené au sein du centre de contrôle de l’opérateur. Le système effectuera des travaux d’analyses en temps réel et prendra de manière autonome des décisions sur des fonctions clés du réseau. Genie sera utilisé dans la gestion des interruptions planifiées et des pannes qui concernent les grandes infrastructures du réseau. Il ne s’occupera donc pas des coupures de courant affectant directement les particuliers.

Le lancement du projet pilote est prévu pour le début de l’année prochaine. L’objectif sera d’évaluer la capacité de l’IA en termes de fiabilité, de précision et de rapidité. Si les résultats sont concluants, l’opérateur pourrait alors aller plus loin et étendre son usage sur d’autres fonctions du réseau électrique.

« À notre connaissance, il s’agit du premier cas d’IA prenant en charge les opérations réelles du réseau », a déclaré OATI. Effectivement, la majorité des gestionnaires de réseau aux États-Unis se servent encore de systèmes très anciens. Un constat notamment partagé par Richard Doying, expert américain interviewé par le MIT Technology Review. Ce dernier a travaillé durant 20 ans au sein du gestionnaire Midcontinent independent system operator, qui couvre une vaste zone du Midwest jusqu’à la Louisiane.