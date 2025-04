Nucléaire : l'incroyable changement de paradigme en Belgique, qui veut rouvrir ses centrales

La centrale nucléaire de Tihange en Belgique / Image : WIkimedia - Nenea hartia.

La Belgique pourrait-elle faire machine arrière sur sa sortie du nucléaire ? C’est ce que laisse entendre le ministre fédéral belge à l’Énergie, Mathieu Bihet, dans une interview au média belge 7sur7. Il envisage désormais une relance de plusieurs réacteurs pourtant arrêtés ou en cours de démantèlement (Doel 3 et Tihange 2).

Début 2023, le gouvernement fédéral avait déjà annoncé la prolongation de Tihange 3 et Doel 4 jusqu’en 2035, rompant avec la trajectoire de sortie du nucléaire fixée en 2003. Cette décision, justifiée par la crise énergétique et les incertitudes liées au gaz russe, visait à garantir une base de production pilotable pour le réseau électrique belge. Aujourd’hui, le ministre surnommé « Atomic Boy », Mathieu Bihet, évoque ouvertement une possible réactivation des unités Doel 3, Tihange 2 et Doel 1, sous réserve de faisabilité technique et financière​.

Certaines ont déjà entamé leur démantèlement alors les redémarrer s’annonce complexe. Selon un autre journal belge, L’Écho, l’opérateur historique Engie pose ses conditions : certaines garanties juridiques, un cadre économique stable et des délais réalistes. Sans cela, pas de relance pour l’opérateur qui jugeait la relance de réacteurs supplémentaires « impensable ».

Fragilité du réseau belge

Le réseau belge reste sous tension. Durant l’hiver 2022-2023, des générateurs au kérosène – des turboréacteurs d’avions militaires reconvertis – ont dû être activés pour maintenir la fréquence. Mathieu Bihet ne cache pas son empressement à rouvrir ces centrales. « Ce revirement ne se limite pas à la Belgique. L’Espagne est également en train d’inverser sa politique de sortie du nucléaire, tout comme l’Italie et la France. Le nucléaire a de nouveau le vent en poupe », justifie-t-il auprès du média 7sur7 .

La loi belge de 2003 doit encore être modifiée, elle qui interdisait les nouveaux projets nucléaires. Le changement a déjà été approuvé en première lecture en commission. Il reste une deuxième lecture et un vote en plénière que le secrétaire espère voir en mai. Deux réacteurs, Doel 4 et Tihange 3, ont d’ores et déjà été prolongés de dix ans dans un accord conclu avec Engie.