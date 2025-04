Voici la future plus grande centrale solaire installée à Paris

La future centrale solaire prévue sur le toit des Halles / Image : Illuminens.

D’ici début 2026, la Canopée des Halles (1ᵉʳ arrondissement de Paris), vaste centre commercial et site de correspondance pour les transports urbains, s’apprête à devenir la plus grande centrale solaire du centre de la capitale.

La ville de Paris, en collaboration avec la société d’économie mixte PariSeine, prévoit l’installation de 1 200 panneaux photovoltaïques sur le toit de cette structure emblématique.​ Ce projet vise à augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation électrique de la ville. Les panneaux couvriront environ 2 200 m², soit près d’un tiers de la surface totale de la Canopée, et devraient produire l’équivalent de 20 % de la consommation électrique des bâtiments publics situés sous la structure.

Annoncé par la maire Anne Hidalgo sur son compte LinkedIn, ce projet vise à transformer ce lieu emblématique en un modèle d’architecture durable. La production annuelle estimée est de 470 MWh, soit l’équivalent de la consommation électrique (hors chauffage) d’environ 200 foyers. Il s’inscrit dans le Plan Climat de Paris, qui prévoit d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.​ Le chantier, confié à la société Urbasolar, débutera en juin 2025 pour une mise en service prévue à l’automne 2025 ou début 2026.

Un coup de jeune à la canopée des halles

Les architectes Patrick Berger et Jacques Anziutti, concepteurs de la Canopée, n’avaient peut-être pas, dès l’origine, envisagé la possibilité d’intégrer des panneaux solaires à la structure. Après une série d’inondations — le design créait des flaques et inondait certaines parties abritées — le toit couvert de panneau solaire pourrait lui donner un coup de jeune et de modernisme, alors que Jack Lang le qualifiait « d’abomination ».

Le chantier représente un investissement significatif pour la Ville de Paris : 715 000 euros et un amortissement sur 10 ans. Avec cette installation, la Canopée des Halles ne sera plus seulement une œuvre architecturale, mais produira désormais de l’énergie solaire.