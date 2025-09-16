Voici la nouvelle batterie géante en kit de Tesla : le Megablock

Capture d'écran vidéo Tesla.

La concurrence fait rage dans le secteur du stockage d’électricité par batterie. Pour conserver son statut de numéro, Tesla a décidé de présenter un nouveau module, tout en actualisant sa gamme existante.

En matière de systèmes de stockage d’énergie par batterie, Tesla ne lève pas le pied. Le géant mondial vient de présenter une toute nouvelle batterie entièrement intégrée de 20 mégawattheures (MWh), portant le doux nom de Megablock. Cette batterie stationnaire (BESS) est en réalité composée de 4 Megapack, ces batteries construites par Tesla, qui ont la forme d’un conteneur de stockage de 28 pieds de long. La particularité du Megablock réside dans le fait qu’il intègre un transformateur ainsi qu’un appareillage haute-tension. Il ne nécessite donc pas d’équipements supplémentaires. Selon Tesla, le Megablock affiche une capacité de 20 MWh, une efficacité énergétique de 91 % pour du courant alternatif de moyenne tension, et une durée de vie de 25 ans.

De par sa conception, le Megablock permettrait un gain de place avec une densité atteignable de 248 MWh par hectare. Surtout, l’installation serait jusqu’à 23 % plus rapide pour un coût de construction 40 % inférieur aux précédentes installations. Tesla a évoqué la possibilité de déployer 1 000 MWh de batteries en seulement 20 jours ouvrés.

Le Megapack également mis à jour

Lors de la présentation du Megablock, à Las Vegas, Tesla en a également profité pour dévoiler les nouvelles caractéristiques du Megapack. C’est la troisième génération de la batterie stationnaire, qui avait été présentée pour la première fois en 2019. Cette nouvelle itération du Megapack intègre un nouvel onduleur en carbure de silice qui se montre plus compact et plus efficace. Le système de protection incendie a également été amélioré. Enfin, la gestion thermique a été grandement optimisée avec une réduction de 78 % des connexions.

Enfin, et surtout, la capacité du Megapack V3 est passée de 3,9 à 5 MWh sans pour autant modifier ses dimensions extérieures de 28 pieds de long. Les cellules utilisées proviendront des USA, mais également de l’Asie du Sud-Est et de la Chine. Les premières livraisons devraient avoir lieu à partir de la deuxième partie de 2026.