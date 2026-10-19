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Voici la première batterie « grid forming » de France : à quoi sert-elle ?

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Par Kevin CHAMPEAUPublié le 19 octobre 2026
La Big Breizh Battery / Image : Neoen.

Une toute nouvelle batterie de presque 100 MW vient d’être inaugurée en Bretagne. Outre son intérêt pour optimiser la production principalement décarbonée de la région, cette batterie devrait jouer un rôle crucial dans la stabilité du réseau électrique grâce à un fonctionnement spécifique : le grid forming

La plus grande batterie de stockage stationnaire (BESS) de Bretagne vient d’être inaugurée dans le Finistère, au sud de Morlaix. Appelée Breizh Big Batterie (BBB), elle affiche une capacité de 183 MWh pour une puissance de 92 MW, et devrait permettre une meilleure utilisation de l’électricité renouvelable produite localement.

Actuellement, la région importe près de 70 % de son électricité, mais travaille activement à réduire cette dépendance en multipliant les installations renouvelables. Sa production d’électricité est assurée à 80 % par l’éolien et le solaire. Cette dynamique est soutenue par des grands projets comme le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc, ou encore le projet Pennavel, d’une puissance de 250 MW, qui doit prendre place au large de Belle-Île. Du fait de ce mix électrique, le développement de moyens de stockage est indispensable pour équilibrer production et consommation d’électricité. D’ailleurs, Neoen, qui est à l’origine de cette batterie, travaille déjà sur une deuxième installation, du côté de Rennes. Celle-ci devrait être construite à partir de 2028 pour une mise en service en 2029.

À lire aussiLa capacité de stockage par batterie explose dans le monde, tirée par la Chine

Contribuer à la stabilité du réseau

Au-delà de permettre l’optimisation de la production d’énergie renouvelable, la BBB est au cœur d’une expérimentation du gestionnaire de réseau RTE. Jusqu’à présent, les onduleurs des BESS françaises fonctionnaient en grid following, ce qui signifie qu’ils ajustaient leur fréquence et leur tension à celle du réseau. Lors d’une anomalie ou d’une coupure, ils se déconnectent simplement et ne peuvent donc pas aider à stabiliser ni rétablir l’alimentation.

Par le biais d’une mise à jour de ces onduleurs, RTE veut faire passer le mode de fonctionnement de la BBB en grid forming. Une fois cette mise à jour effectuée, sans aucune modification matérielle, la BBB pourra générer sa propre référence de tension et de fréquence, ce qui lui permettra de fournir une forme d’inertie synthétique indispensable à la stabilité du réseau. Elle pourra ainsi réagir instantanément aux variations de fréquence pour les freiner.

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