Conso réelle climatiseur

Blackout en Espagne

Test batterie solaire

EDF

Panneau solaire occasion

AccueilÉolienÉolien flottant : les études en mer débutent pour le futur parc Bretagne sud

Éolien flottant : les études en mer débutent pour le futur parc Bretagne sud

Éolien
Photo de l'auteur
Par Hugo LARAPublié le 26 août 2025
Le parc éolien Provence Grand Large en juin 2025 / Image : RE - HL.

Le consortium Pennavel, chargé de la réalisation du futur parc éolien flottant Bretagne sud, a lancé fin août une première campagne d’investigations géophysiques et géotechniques au large du Morbihan. Objectif : préparer l’installation de ce parc de 250 MW, prévu pour 2031.

Depuis le 24 août, un navire spécialisé opéré par la société GEOxyz sillonne une zone de 40 km² au large de Groix et Belle-Île (Morbihan), où se trouvera le futur parc éolien flottant Bretagne sud. Équipé de sonars, de sondes et d’instruments tractés, il cartographie la stratigraphie et la morphologie des fonds marins. Viendront ensuite des prélèvements de carottes sédimentaires sur 6 mètres de profondeur et des tests de pénétration mécanique afin de confirmer la faisabilité technique des futurs ancrages de flotteurs.

Porté par Elicio France et BayWa r.e., le groupement Pennavel vise une mise en service du parc en 2031. Sa puissance de 250 MW devrait couvrir l’équivalent des besoins annuels en électricité de 450 000 habitants. Il sera le tout premier parc éolien flottant commercial de France, après les trois parcs éoliens flottants pilotes en cours de déploiement sur le littoral méditerranéen.

À lire aussi« Béni des dieux », le premier parc éolien flottant de France démarre officiellement

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hugo LARAPar Hugo LARARédacteur en chefSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet éolien

EntreprisesActualitéTestsReportages

Anker Solix lance son système de batterie domestique modulaire, mais (toujours) pas en France

Solaire26 août 2025 

Annonce partenaire

Quelles conséquences après la frappe de la centrale nucléaire de Koursk par un drone ?

Nucléaire26 août 2025 

Bientôt des mini réacteurs nucléaires flottants en Norvège ?

Nucléaire25 août 2025 

Annonce partenaire

Une centrale hybride solaire avec batteries XXL mise en service en Californie

Solaire24 août 2025 

Annonce partenaire

Sans subventions, personne ne veut construire ces parcs éoliens en mer en Allemagne

Éolien24 août 2025 

Annonce partenaire

Pourquoi les mesures anti-blackout du gouvernement espagnol ont été rejetées par le Parlement ?

Actualité23 août 2025 

3,87 € le litre d'essence « fait maison » à partir d'air et d'eau : vous n'êtes pas prêts d'abandonner la station-service

Énergies fossiles23 août 2025 

De l'électricité avec l'énergie osmotique : la deuxième centrale au monde mise en service

Énergies de la mer22 août 2025 

On sait où sera construit le premier réacteur nucléaire de Google

Nucléaire22 août 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 