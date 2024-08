Le revêtement de sol photovoltaïque PV Floor / Image : Ankara Solar.

Les panneaux solaires sont partout : sur les toitures des bâtiments, en façade, au-dessus des parkings et du sol. Et dorénavant, même les trottoirs pourront produire de l’électricité. C’est ce que propose une entreprise turque spécialiste du solaire avec sa nouvelle marque dédiée au trottoir solaire.

La pose de panneaux solaires au sol sur lesquels circuler a déjà été testée par le passé. Souvenez-vous de la route solaire, proposée par une entreprise française et qui a connu un véritable fiasco. Installée en 2020 en France, la route solaire n’a pas répondu aux attentes de ses concepteurs : production d’électricité insuffisante, encrassement des cellules, nuisances sonores. Autant de déconvenues qui ont conduit à démonter les panneaux au printemps dernier.

Le trottoir solaire pour équiper les espaces publics et résidentiels

Ankara Solar propose une autre solution. Il s’agit de placer les modules photovoltaïques non plus sur la route, mais sur les trottoirs. Les panneaux sont constitués de modules de 30 ou 120 watts (W) garantis 8 ans. Ils peuvent supporter des températures d’exploitation comprises entre -40 °C et +85 °C. Les modules sont posés sur des piédestaux ajustables pouvant être réglés entre 50 et 260 mm. Selon l’entreprise turque, la marque PV floor supporte un trafic piétonnier intense ainsi que les impacts et les abrasions. Le module est entouré d’un verre antidérapant et d’un film arrière proposé en différentes couleurs pour s’adapter à tous les environnements : blanc, noir ou transparent.

Le trottoir solaire est destiné non seulement au secteur commercial, mais également à l’espace public et au secteur résidentiel. On pourrait donc le voir aussi bien dans des parcs ou autour d’immeubles de bureaux qu’au sein d’une propriété privée, dans une allée de garage par exemple.

Ankara Solar précise que son produit est adapté aux technologies qui équipent les bâtiments intelligents (ou « smarts buildings ») et qui optimisent la consommation en fonction de la production. D’ailleurs, l’entreprise propose en option un système de stockage qui permet de conserver le surplus de production pour l’utiliser le soir ou la nuit par exemple. Lancé en Turquie et en Grèce en 2022, le trottoir solaire est désormais disponible sur le marché américain et européen. L’entreprise indique avoir déjà installé plus de 180 projets de trottoirs solaires sur une surface totale de 2 800 m2 grâce à des exportations dans 12 pays.