Image : RE.

Cette année, nos reportages vidéo vous ont emmené au cœur de dix installations liées à l’énergie, d’une centrale à biomasse à un méthaniseur agricole, en passant par un petit fabricant français de batteries mobiles, mais aussi le plus grand site de stockage de déchets nucléaires au monde. Vous avez été plus de 1,4 million à nous regarder, et pour cela nous vous remercions chaleureusement ! Voici les trois reportages qui ont le plus attiré votre curiosité.

Révolution Énergétique, c’est aussi une chaîne YouTube, où nous publions régulièrement des reportages inédits au cœur des sites qui font la transition énergétique. Lancée en 2021 avec une première vidéo sur le chantier d’une centrale solaire flottante, nous avons dépassé le cap des 40 000 abonnés en 2024. Entretemps, nous avons pu vous embarquer dans les entrailles d’un des plus gros sites de stockage d’électricité de France, de la première centrale marémotrice du monde et même dans l’atelier d’un passionné qui fabrique des volants d’inertie.

Cette année, trois reportages se sont particulièrement démarqués avec un total de plus de 355 000 spectateurs, qui ont pu découvrir le plus grand site de stockage de déchets nucléaires au monde situé dans l’Aube, les coulisses de la centrale hydroélectrique au fil de l’eau de Kembs en Alsace et l’atelier d’une petite entreprise marseillaise qui fabrique des batteries déplaçables.

➡️ # 1 – Il fabrique de grosses batteries portables pour les chantiers et l’évènementiel

Les événements en plein air, tournages et chantiers sont très friands de groupes électrogènes fonctionnant à l’essence ou au diesel. Pour réduire leur impact carbone, une jeune société a pensé à une alternative : les remplacer par de grandes batteries tout-en-un. Compactes, montées sur roulettes et facilement transportables, ces unités promettent une solution clés en main pour alimenter des équipements électriques, qu’ils soient monophasés ou triphasés. En Europe, ce marché est encore jeune et partagé par une poignée de fabricants, parmi lesquels la start-up française PESS Energy. Nous avons visité leur petite usine, située dans le 10ᵉ arrondissement de Marseille. La marque y assemble ses batteries mobiles en combinant des éléments importés de Chine avec des composants fournis par des industriels locaux. Découvrez les coulisses de cette innovation au service de la transition énergétique.

➡️ # 2 – Elle transforme la puissance d’un énorme fleuve en électricité

Située sur le Rhin (à travers le grand canal d’Alsace), la centrale hydroélectrique de Kembs est l’une des plus anciennes de France. Âgée de 92 ans, cette centrale « au fil de l’eau » produit chaque année environ 900 GWh d’électricité bas-carbone grâce au débit impressionnant du fleuve canalisé. Jusqu’à 1 400 m³ d’eau par seconde traversent ses installations, malgré une hauteur de chute modeste de 14,6 mètres.

Dotée de 2 turbines Kaplan et de 4 turbines Hélice, la centrale affiche une puissance installée de 160 MW. Contrairement aux centrales hydroélectriques de montagne équipées de réservoir, Kembs fonctionne sans retenue d’eau. Dans cette vidéo, découvrez le principe de fonctionnement unique de cette centrale historique essentielle à l’équilibre énergétique de la région Grand Est.

➡️ #3 – Ils stockent des déchets nucléaires pour 300 ans !

Les déchets radioactifs issus de nos centrales nucléaires sont classés selon deux critères : leur « activité » (niveau d’émission de radioactivité) et leur « période » (durée nécessaire à leur décroissance). Ils se répartissent en trois catégories : à vie très courte (demi-vie inférieure à 100 jours), à vie courte (demi-vie inférieure ou égale à 31 ans) et à vie longue (demi-vie supérieure à 31 ans). Ces déchets peuvent également être classés par niveau d’activité : « très faible », « faible », « moyenne » ou « haute ».

Chaque type de déchet est envoyé en fin de vie vers un site de stockage adapté à ses caractéristiques. Dans cette vidéo, nous vous emmenons au centre de stockage de l’Aube, géré par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Ce site est dédié aux déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC). Suivez avec nous le parcours complet d’un lot de déchets nucléaires, depuis l’arrivée du camion jusqu’au confinement dans des sarcophages en béton.