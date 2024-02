Bluetti commence la nouvelle année comme il avait fini la précédente : sur les chapeaux de roues. Le fabricant sort un nouveau modèle au prix contenu et à la puissante idéale pour les balades en plein-air. On vous en dit plus.

ⓘ Inclut une communication commerciale pour Bluetti

Qu’est ce qui fait 3,6 kgs et qui ne coûte que 229€ ? La toute nouvelle batterie de chez Bluetti intitulée AC2A ! Le fabricant de batteries domestique vient, en effet, de présenter un tout nouveau modèle qui fait la part belle à la légèreté sans faire de compromis sur la puissance. Avec plus de 200 Wh de capacité pour un tarif abordable, il est, en effet, difficile de trouver mieux. Et pour couronner le tout, ce nouveau modèle dispose de nombreux ports de charge et se recharge à la vitesse de l’éclair. Vous allez pouvoir partir en voyage l’esprit tranquille.

Un modèle conçu pour les aventures en plein air

Pour ce nouveau modèle appelé AC2A, Bluetti a donc mis l’accent sur la compacité et la légèreté, et le pari est réussi. La batterie mesure 25 centimètres de large pour 15 centimètres de profondeur et 18 centimètres de hauteur seulement. L’ensemble ne pèse que 3,6 kg, un record pour la catégorie.

Malgré sa taille de guêpe, l’AC2A n’en est pas moins puissante et embarque une capacité de 204,8 Wh pour une puissance de 300W, avec un mode « Power Lifting » de 600W. Elle peut délivrer cette puissance grâce à deux prises 230V, deux ports USB-A, et une prise allume-cigare de 12V. Et pour recharger son son smartphone le plus rapidement possible, l’AC2A dispose également d’un port USB-C de 100W !

Grâce à cette combinaison, la polyvalence est de mise. Il sera possible, sans effort, de gonfler un matelas, d’alimenter une pompe à eau ou encore une glacière électrique. Pour rapporter le plus de souvenirs possibles de son aventure, on pourra également recharger tous ses appareils électroniques : Reflex, PC, Mac, GoPro et même drone. Pour les plus gourmands en énergie, il est possible de coupler la batterie à un module d’extension B80, d’une capacité de 800 Wh.

Pour finir, si cette batterie, grâce à sa compacité, se place comme la reine du plein-air, elle n’en reste pas moins très pratique comme batterie de secours à domicile. Elle permettra, en cas de coupure, d’alimenter de nombreux appareils comme des luminaires, la TV, une petite cafetière ou encore un ordinateur.

Une batterie rapide à recharger et surtout ultra pratique

Question recharge, l’AC2A fait également fort, ou plutôt vite. Branchée à une prise 230V, la batterie se rechargera à 80% en 45 minutes seulement, grâce à un chargeur de 270W. Elle peut également être rechargée en 70 minutes en étant raccordée aux panneaux photovoltaïques Bluetti PV200. Pour partir en road trip, il est aussi possible de la recharger via une prise allume-cigare ou même directement sur une batterie au plomb.

Dans l’optique de toujours faciliter son utilisation, Bluetti a intégré un module Bluetooth à son nouveau modèle pour permettre son contrôle à l’aide d’une application dédiée qui permettra d’avoir accès à différentes informations et en particulier le niveau de charge. Les informations sont également accessibles depuis un écran de contrôle LCD.

Bluetti élargit sa gamme pour répondre aux besoins de tous

Côté technologie, Bluetti a, encore une fois, opté pour des cellules LiFePO4 qui confèrent à la batterie une durée de vie remarquable. Le fabricant annonce plus de 3000 cycles à + de 80% de la capacité d’origine et garantit sa batterie 5 ans.

Grâce à la sortie régulière de nouveaux produits, Bluetti a réussi à mettre sur pied une gamme très large, permettant à chacun de trouver le modèle qui correspondra à ses besoins et ses utilisations. De la petite AC2A et ses 3,6 kg, à l’ultra puissante EP760, capable de réalimenter un logement entier en cas de coupure, impossible de ne pas trouver le modèle idéal. En outre, le fabricant propose une grande sélection d’accessoires comme des batteries d’extensions, des panneaux solaires ou encore des chariots pliants qui permettent d’améliorer un peu plus l’expérience.