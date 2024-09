Image : Bluetti.

Bluetti démarre l’année sur les chapeaux de roue en lançant la B300K, une extension de batterie qui brille par sa grande compatibilité ainsi que son format ultra-compact. Son architecture novatrice lui permet d’assurer un niveau de sécurité toujours plus élevé, et une capacité de stockage redoutable.

Bluetti n’en finit plus de proposer des produits complémentaires qui permettent d’obtenir une installation quasiment sur-mesure. Cette fois, la marque lance, le 25 septembre, la B300K : une extension de batterie de grosse capacité qui se veut compatible avec les toutes les générations de batteries Bluetti, y compris des modèles futurs. Surtout, elle permet d’augmenter la capacité de stockage de son installation à un prix raisonnable.

Avoir de l’électricité partout, tout le temps

Bluetti, pionnier de l’énergie propre, utilise tout son savoir-faire pour proposer des solutions portables de stockage de l’énergie. Destinés à de multiples usages, les produits conçus et fabriqués par l’entreprise ont en commun une grande durabilité associée à des performances haut-de-gamme. Cette nouvelle extension de batterie B300K en est le parfait exemple. Elle convient aussi bien pour assurer l’alimentation d’urgence d’un logement, que pour alimenter une caravane en électricité, ou pour avoir de l’électricité dans un logement situé hors réseau. Sa grande flexibilité lui assure un fonctionnement optimal pour les 10 prochaines années, peu importe l’appareil auquel elle est associée.

Puissance, compacité, modularité

Avec la B300K, on retrouve tout ce qui fait le succès de la marque : un design soigné, une puissance élevée et une compacité à toute épreuve. Pour cette nouvelle extension de batterie, Bluetti en a profité pour inaugurer une nouvelle structure interne qui permet de minimiser les risques de défaillance tout en optimisant la compacité, la stabilité et la résistance aux chocs de la batterie. Comme à son habitude, Bluetit a opté pour une technologie LiFePO4 avec cellules prismatiques, ce qui permet d’obtenir une durée de vie supérieure à 10 ans avec plus de 4 000 cycles à plus de 80 % de la capacité d’origine.

Question capacité, Bluetti a fait fort avec 2 764 Wh !

Enfin, le fabricant prouve encore une fois son souci du détail en proposant notamment un port de recharge USB pour les situations d’urgence, et même des emplacements de fixation pour faciliter son installation sur un mur ou dans un camping-car.

B300K : le partenaire idéal des batteries Bluetti

Cette extension de batterie se montre idéale pour tous les possesseurs d’une batterie Bluetti qui veulent en augmenter la capacité, le tout pour un budget raisonnable. Affichée à 1 499 €, elle est, par exemple, compatible avec des modèles tels que les B210, B230, B300 ou encore B300S. Une combinaison de cette B300K avec l’AC200L permet d’alimenter un frigo de 140W pendant plus de 24 heures ! Cela permet de plus que doubler la capacité d’origine de l’AC200L.

Les membres inscrits sur le site pourront profiter de l’offre spéciale Super Early Bird :

• B300K, d’une capacité de 2 764 Wh : 1 099 € (économisez 700 €)

• Le kit AC200L + B300K, d’une capacité totale de 4 812 Wh / 2 400 W, est vendu à 2 499 € (économisez 1 099 €)

• Le kit AC300 + B300K, d’une capacité totale de 2 764 Wh / 3 000 W, est vendu à 1 898 € (économisez 700 €)

Sur le site officiel Bluetti, il est même possible d’obtenir 300 € de remise sur le tarif de l’extension de batterie seule, moyennant un compte client sur le site. Elle est alors disponible au prix de 1 199 € seulement.