électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilBons plansCe fournisseur d'électricité casse les prix avec un kilowattheure à 0,16 € en option base

Ce fournisseur d'électricité casse les prix avec un kilowattheure à 0,16 € en option base

Photo de l'auteur
Par Hugo LARAPublié le 11 décembre 2025
Illustration : RE, avec mockdrop.

Ekwateur lance une offre de Noël limitée aux 5 000 premières souscriptions, où il propose un tarif du kilowattheure particulièrement bas en option base. Le rabais atteint -22 % par rapport au tarif réglementé, ce qui en fait l’offre la moins chère au moment où nous publions cet article.

Le fournisseur alternatif d’énergie « verte » Ekwateur, qui compte environ 130 000 clients, frappe un grand coup pour les fêtes avec son offre « -22 %». Cette promotion limitée aux 5 000 premières souscriptions propose un tarif du kilowattheure à 0,1601 € TTC (0,1034 € HT), soit 22 % de moins que le tarif réglementé EDF actuellement fixé à 0,1952 € TTC.

Il s’agit du tarif le plus compétitif du marché français pour les foyers en option base à ce jour. Les fournisseurs baissent sensiblement les prix pour les particuliers ces derniers mois, conséquence de la dégringolade des tarifs de l’électricité sur le marché de gros, notamment due à l’atonie de la demande.

À lire aussiVoici le prix du kilowattheure d’électricité le moins cher de France

Pas de rabais sur l’option heures pleines / heures creuses

Concrètement, un ménage moyen en compteur 6 kVA option base paiera 1 148 € par an contre 1 357 € au tarif réglementé selon Ekwateur, soit une économie de 209 € annuels. L’abonnement mensuel reste aligné sur les tarifs réglementés, à quelques centimes près : 15,59 € TTC pour un compteur 6 kVA et 23,58 € TTC pour un 12 kVA, par exemple. Autre avantage de taille : le prix du kWh est garanti fixe pendant un an, contrairement au tarif bleu EDF qui peut évoluer jusqu’à deux fois par an.

Attention toutefois, cette offre ne concerne que l’option tarifaire « base » et les puissances inférieures à 36 kVA. Étrangement, Ekwateur ne propose pas de rabais sur l’option « heures pleines/heures creuses ». Elle s’adresse donc particulièrement aux petits et moyens consommateurs.

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hugo LARAPar Hugo LARARédacteur en chefSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet bons plans

EntreprisesActualitéTestsReportages

Noël : 5 idées cadeau pour les geeks de l'énergie

Actualité11 décembre 2025 

Annonce partenaire

Stockage d'électricité : comment la puissance installée en Europe va doubler d'ici 2030

Actualité11 décembre 2025 

L'électricité émet de moins en moins de CO2 en Europe

Nucléaire10 décembre 2025 

Annonce partenaire

La France ne s'électrifie pas suffisament et c'est un gros problème

Nucléaire10 décembre 2025 

Annonce partenaire

Déchets nucléaires : le projet Cigéo reçoit un avis favorable de l'ASNR

Nucléaire9 décembre 2025 

Annonce partenaire

Il fait trop chaud et les centrales électriques ont le pied sur la pédale de frein

Nucléaire9 décembre 2025 

Voici l’impact réel des éoliennes en mer sur les oiseaux et les chauves-souris

Éolien9 décembre 2025 

Cette application permet d’acheter des pièces d’éoliennes usagées

Éolien8 décembre 2025 

Qu'est-ce que la cloacothermie, ce système de chauffage et climatisation écologique ?

Géothermie8 décembre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 