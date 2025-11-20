électricité gratuite

Foisonnement éolien

EPR de Flamanville

Couleurs hydrogène

AccueilÉconomies d'énergieAchat groupé d’électricité : moins intéressant qu’on ne le pense ?

Achat groupé d’électricité : moins intéressant qu’on ne le pense ?

Photo de l'auteur
Par Ugo PETRUZZIPublié le 20 novembre 2025
Illustration : RE.

L’UFC-Que Choisir, avec l’achat groupé « Énergie moins chère ensemble », permet aux ménages d’accéder à un tarif négocié collectivement et fixé pendant deux ans. L’association veut inciter les fournisseurs à davantage de concurrence pour soulager les ménages. La nouvelle offre négociée n’est toutefois pas aussi séduisante qu’elle ne le devrait.

L’opération menée par l’UFC Que Choisir a retenu le fournisseur Octopus pour une réduction de 21,1% par rapport au kilowattheure (kWh) du tarif réglementé. Cette remise s’applique à l’ensemble des profils de consommation et s’accompagne d’un prix fixe garanti deux ans hors évolution des taxes ou des coûts d’acheminement. Selon les simulations données à la presse par l’UFC-Que Choisir, les économies seraient de l’ordre de 101 €/an pour un foyer consommant 3000 kWh, de 321 € pour une base de 10 000 kWh et jusqu’à 485 € dans certains cas pour des consommations très élevées.

L’inscription est ouverte aux 150 000 premiers souscripteurs au prix de 12 ou 6 € pour les nouveaux adhérents ou abonnés UFC. 

L’achat groupé est efficace mais n’est pas la seule manière de faire baisser les prix

Si la méthode de l’achat groupé est privilégiée par l’UFC pour faire baisser les prix, elle ne reste heureusement pas l’unique manière de faire baisser sa facture, même si elle est efficace. Certains fournisseurs alternatifs, comme Primeo Énergie, proposent eux aussi des offres fixes particulièrement agressives sur le kWh, parfois équivalentes voire plus avantageuses selon les profils de consommation. Primeo promet, par exemple, -20 % sur le TRV jusqu’au 31 décembre 2026, affichant un tarif du kWh et d’abonnement quasiment identiques, sans les contraintes de l’achat groupé.

L’option Tempo du tarif réglementé (tarif bleu d’EDF) présente également des prix du kilowattheure inférieurs à l’offre d’achat groupé, sur certains créneaux.

Comparatif des offres d’électricité  Achat groupé Octopus / UFC-Que Choisir et Primeo fixe -20%
Prix TTC Énergie moins chère ensemble (UFC-Que Choisir / Octopus) Offre fixe -20 %
Primeo Energie

kWh Base

0,1616 €

0,1634 €

kWh HP

0,1717 €

0,1736 €

kWh HC

0,1365 €

0,1380 €

Abonnement mensuel 6 kVA Base

15,45 €

15,47 €

Abonnement mensuel 6 kVA HP/HC

15,73 €

15,74 €

Abonnement mensuel
12 kVA Base

23,30 €

23,32 €

Abonnement mensuel
12 kVA HP/HC

24,26 €

23,76 €

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Ugo PETRUZZIPar Ugo PETRUZZISuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet économies d'énergie

EntreprisesActualitéTestsReportages

Achat groupé d’électricité : moins intéressant qu’on ne le pense ?

Actualité20 novembre 2025 

Annonce partenaire

331 °C : le record de température pour un puits géothermique est pulvérisé

Géothermie20 novembre 2025 

L'Italie veut relancer le nucléaire, mais tout est à refaire

Nucléaire20 novembre 2025 

Annonce partenaire

La France doit-elle vraiment construire de nouvelles centrales électriques ?

Actualité19 novembre 2025 

Annonce partenaire

Comment la vague de froid bouleverse le mix électrique de la France

Actualité19 novembre 2025 

Annonce partenaire

Voici la première autoroute électrique à induction au monde, et elle est française

Actualité18 novembre 2025 

À peine lancée, cette giga batterie à 500 millions d'euros subit une panne monstrueuse

Solaire18 novembre 2025 

Voici la plus grande centrale solaire thermique agricole de France

Solaire17 novembre 2025 

Forage « en étoile » : cette technique méconnue veut rendre la géothermie accessible à tous

Géothermie17 novembre 2025 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 