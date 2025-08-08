Conso réelle climatiseur

Ces éoliennes flottantes peuvent être imprimées en 3D chez vous

Éolien
Par Hugo LARAPublié le 8 août 2025
Il s’agit bien sûr de maquettes de quelques dizaines de centimètres de haut, mais elles sont incroyablement fidèles aux modèles réels. L’association pédagogique dédiée à l’éolien en mer OffshoreWind4Kids propose à la vente des fichiers 3D permettant d’imprimer, chez soi, les différents types de flotteurs et fondations pour éoliennes marines.

Treillis métallique, monopieu, semi-submersible, ligne d’ancrage tendue ou encore bouée tubulaire : elles y sont toutes. Sur la boutique de l’association néerlandaise OffshoreWind4Kids, il est désormais possible d’acheter les fichiers 3D des différentes structures pouvant accueillir des éoliennes en mer. Qu’ils soient fixés au fond marin ou flottants, tous les modèles sont représentés. Même le rare flotteur à ligne d’ancrage tendue (TLP), utilisé à ce jour sur un seul parc éolien dans le monde : le parc Provence Grand Large, situé en France, à 17 km de Port-Saint-Louis-du-Rhône (voir notre reportage).

Une fois imprimées selon les instructions fournies, ces maquettes seraient parfaitement fonctionnelles. Certaines nécessitent d’être lestées ou ancrées, comme les mastodontes d’acier employés employés dans les parcs éoliens flottants à échelle réelle. Il est également possible d’imprimer un modèle standard d’éolienne, à monter sur la fondation ou le flotteur de votre choix. Seul hic : le prix, qui nous paraît très élevé pour un simple fichier numérique.

Il faudra vous acquitter de 40 euros pour une structure et de 5 euros pour l’éolienne, auxquels il faut ajouter le prix de l’impression avec votre propre imprimante 3D (filament et consommation d’électricité), et des éventuels accessoires (ligne d’ancrage, plomb de lestage). Comptez une soixantaine d’euros au total pour avoir votre réplique d’éolienne flottante. Elle ne produira évidemment pas d’électricité, mais sera d’un bel effet sur votre bureau de passionné d’énergies bas-carbone.

➡️ La boutique OffshoreWind4Kids.

