Cette éolienne de 20 kW pour agriculteurs et petites industries est lancée en France

L'éolienne Freen H20 / Image : Freen.

Le fabricant estonien de petites éoliennes Freen vient de commercialiser en France un modèle de 20 kW, présenté comme adapté aux exploitations agricoles et à l’industrie.

L’éolienne H20 de Freen est une petite turbine de 20 kW à monter sur mât en treillis de 12 à 36 m de haut. Un modèle aux caractéristiques plutôt modestes, conçue pour les consommateurs intermédiaires d’énergie, notamment dans les secteurs agricole, industriel et hybride, selon son fabricant. Destinée à répondre aux besoins des sites ruraux et des industries légères, cette turbine se distinguerait par sa robustesse, sa flexibilité d’installation et son rendement élevé.

Dotée d’un rotor de 15 mètres de diamètre et d’un générateur asynchrone couplé à un réducteur planétaire, la Freen H20 offrirait une production stable même dans des conditions de vent modérées (classe IEC 3). Elle commence d’ailleurs à produire à partir de 3,5 m/s (13 km/h). Son système d’orientation passif, sa compatibilité hybride (notamment avec le solaire), et ses multiples options de mât en font une solution adaptable pour les exploitations agricoles, les coopératives énergétiques ou les campus isolés.

Fabriquée en Estonie et répondant aux normes IEC en vigueur, la Freen H20 est commercialisée via un réseau de distribution actif en France. Elle est proposée en forfaits « clés en main », incluant étude de site et solutions hybrides personnalisées.

