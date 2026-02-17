Nos tests

Foisonnement éolien

Autoconsommation solaire

AccueilSolaireCette ombrière photovoltaïque géante installée dans une station de ski n'a pas supporté la neige

Cette ombrière photovoltaïque géante installée dans une station de ski n'a pas supporté la neige

Solaire
Photo de l'auteur
Par Hugo LARAPublié le 17 février 2026
L'ombrière solaire de Superdévoluy / Image : FB Superdévoluy.

Si les chutes de neige abondantes de ces dernières semaines font le bonheur des skieurs, elles donnent des sueurs aux opérateurs de centrales photovoltaïques en montagne. Dans la station de Superdévoluy (Hautes-Alpes), une vaste ombrière solaire n’a pu résister au poids des flocons et s’est brutalement effondrée sur le parking qu’elle recouvrait.

Lundi 16 février, en fin de journée, une ombrière photovoltaïque de 220 m de long et large de 10 m s’est effondrée sur un parking de la station de ski de Superdévoluy, dans les Hautes-Alpes, à 1500 m d’altitude. La centrale mise en service en 2017 déployait 8 767 m² de panneaux solaires à travers trois rangées, pour une puissance cumulée de 1,7 MWc. Les supports de l’une des rangées se sont littéralement pliés, basculant les panneaux à la verticale et déversant soudainement une couche de neige tassée de près d’un mètre d’épaisseur sur la voie publique.

L'ombrière solaire de Superdévoluy / Image : Google Maps.
L'ombrière solaire de Superdévoluy / Image : FB Superdévoluy.
L'ombrière solaire de Superdévoluy / Image : FB Superdévoluy.

Des recherches dignes d’une avalanche

D’importants moyens de secours ont été déployés pour retrouver d’éventuelles personnes ensevelies. Au total, 25 sapeurs-pompiers, cinq équipes cynophiles, dix véhicules de secours ainsi que plusieurs unités de gendarmerie ont été mobilisés pendant trois heures, dont des militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) accompagnés d’un chien spécialisé et d’un hélicoptère. Vingt pisteurs secouristes de la station et les services techniques de la mairie ont également prêté main-forte, mais aucune victime n’a heureusement été constatée.

L’origine de l’effondrement demeure indéterminée et fera l’objet d’investigations complémentaires. Outre les importantes chutes de neige, des rafales de vent balayaient la station au moment de l’incident.

À lire aussiFaut-il réserver un réacteur nucléaire pour alimenter les stations de ski ?

La suite de votre contenu après cette annonce

La suite de votre contenu après cette annonce

Des infos qui vous rechargent à bloc !Photo de Hugo LARAPar Hugo LARARédacteur en chefSuivez Cleanrider sur Google ActualitésS'abonner à Google NewsSignaler une erreur dans l'article

Nos autres articles sur le sujet solaire

EntreprisesActualitéTestsReportages

Sans réacteurs nucléaires, la France risquerait le blackout selon EDF

Nucléaire17 février 2026 

Annonce partenaire

Chauffage, climatisation et eau chaude : Samsung lance une nouvelle pompe à chaleur tout-en-un inédite

Actualité17 février 2026 

Ce simulateur montre les gigantesques surfaces à cultiver pour produire du kérosène bas-carbone

Biomasse16 février 2026 

Annonce partenaire

Payer son électricité au prix du marché : la France veut relancer la tarification dynamique

Actualité16 février 2026 

Annonce partenaire

Un panneau solaire sur cinq vieillira prématurément selon cette étude

Solaire15 février 2026 

Annonce partenaire

Giga usines de batteries : ce fabricant européen jette l'éponge pour un problème de chimie

Actualité15 février 2026 

Nucléaire : la corrosion sous contrainte n’est plus un problème selon l’ASNR

Nucléaire14 février 2026 

L'hydroélectricité française va enfin pouvoir redécoller grâce à cette loi

Hydraulique14 février 2026 

Tout savoir sur la PPE 3, le plan énergétique de la France jusqu'en 2035

Actualité13 février 2026 

Annonce partenaire

Voir plus d'articles 